«Они хотели нас убить!»: что известно о драке, в которой подозревают сына пермского чиновника

Источники СМИ назвали зачинщиком массовой драки Егора Залазаева — он сын бывшего замглавы администрации Кондратовского сельского поселения Алексея Залазаева, который ныне работает замначальника МКУ «Управление стратегического развития Пермского района». Побоище произошло утром 12 июля в Кондратово — деревне, граничащей с Пермью. Подробности — в материале URA.RU.
Конфликт
Около семи утра 12 июля группа подростков избила троих молодых людей. Результат — сломанные ребра, потеря сознания. Поводом для драки, предположительно, стало поведение юношей, которые выйдя из такси, громко разговаривали. Разогнать потасовку удалось взрослым очевидцам.
Егора Залазаева назвали зачинщиком
Одним из зачинщиков драки стал Егор Залазаев, сын бывшего замглавы администрации Кондратовского сельского поселения Алексея Залазаева, сообщил со ссылкой на неназванные источники портал «В курсе.ру». Участие Залазаева в потасовке косвенно подтверждают очевидцы. В социальных сетях они пишут, что видели Егора в местном магазине. Его одежда была в крови.
Соцсети
Видео части драки появилось в соцсетях. На кадрах видно, как толпа нападает на молодых людей. Также опубликовано видео, где один из пострадавших лежит на асфальте весь в крови без сознания.
В комментариях к видео предположительно мать одного из пострадавших пишет, что ее сына не били, а хотели убить. Она также называет одного из нападавших Егором, который, по ее словам, на просьбы остановиться отвечал матом. «Это была не драка! Организованная группа жаждала крови, мяса, зрелищ и хотела нас убить», — пишет один из потерпевших.
Реакция полиции
В полиции сообщили, что «по факту потасовки проводится проверка. Полицейские устанавливают всех участников и причины конфликта». Правоохранители призывают свидетелей и всех, кто располагает информацией об инциденте, обратиться в отдел полиции.
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