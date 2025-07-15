На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе перевернулся микроавтобус Toyota. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погиб пассажир. Движение по участку трассы полностью перекрыто.
«Движение на участке трассы полностью ограничено из-за опрокидывания микроавтобуса Toyota. В автомобиле ехали водитель и восемь пассажиров, один пассажир погиб, еще трое получили ранения», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Известно, что микроавтобус ехал из Ханты-Мансийска в Уфу. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
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