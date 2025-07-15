На тюменской «трассе смерти» перевернулся автобус с пассажирами, есть погибший. Фото

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск перевернулся автобус с пассажирами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один пассажир погиб, еще трое получили ранения
Один пассажир погиб, еще трое получили ранения Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе перевернулся микроавтобус Toyota. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погиб пассажир. Движение по участку трассы полностью перекрыто.

«Движение на участке трассы полностью ограничено из-за опрокидывания микроавтобуса Toyota. В автомобиле ехали водитель и восемь пассажиров, один пассажир погиб, еще трое получили ранения», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Известно, что микроавтобус ехал из Ханты-Мансийска в Уфу. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

Микроавтобус следовал из Ханты-Мансийска в Уфу
Микроавтобус следовал из Ханты-Мансийска в Уфу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе перевернулся микроавтобус Toyota. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погиб пассажир. Движение по участку трассы полностью перекрыто. «Движение на участке трассы полностью ограничено из-за опрокидывания микроавтобуса Toyota. В автомобиле ехали водитель и восемь пассажиров, один пассажир погиб, еще трое получили ранения», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Известно, что микроавтобус ехал из Ханты-Мансийска в Уфу. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...