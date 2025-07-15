В «Роснано» отрицают политический подтекст дела о взыскании миллиардов с Чубайса

Процесс по иску о возмещении ущерба в размере порядка 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов к бывшему руководителю госкорпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу, а также семи экс-менеджерам компании, не связан с политическими или геополитическими мотивами. Об этом журналистам рассказал представитель «Роснано».
«Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом в интересах объективной оценки этого рутинного кейса», — сказал собеседник в интервью РИА Новости. Отмечается, что «Роснано» планирует взыскать с Чубайса и семи бывших руководителей компании убытки на сумму 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов.
Он отметил, что группа готова рассмотреть возможность урегулирования споров во внесудебном порядке любой степени сложности. Однако тут, отметил источник, важно исходить как из приоритетов акционеров, так и с целью поддержания деловой репутации.
Ранее, 11 июля, Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Роснано» и назначил рассмотрение иска к Чубайсу и бывшим менеджерам в закрытом режиме. В мае 2025 года представители компании сообщали, что Чубайс с октября 2022 по март 2023 года продал 32 объекта недвижимости, принадлежавших ему в России.
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