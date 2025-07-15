В екатеринбургском кафе обматерили и назвали «утырками» отравившихся студентов

В кафе «Версаль» покрыли матом выпускников, подхвативших на банкете инфекцию
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Ресторан «Версаль». Екатеринбург, ресторан версаль, улица вишневая 35
Представитель кафе якобы матом ответил на претензию отравившегося клиента Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

В екатеринбургском кафе «Версаль», где во время банкета отравились десятки выпускников юридического университета, своеобразно отреагировали на жалобы пострадавших. Так, в ответ на претензию одного из выпускников якобы ответили матом. Подробности URA.RU рассказал Андрей Федоров, который в числе прочих подхватил в заведении инфекцию.

«Один из наших сокурсников отправил в переписке представителю кафе претензию. В ответ ему написали: „З…и (надоели) утырки“. Всем курсом смеялись! Классная клиентоориентированность, взаимодействие с пострадавшими», — сказал Федоров.

Это подтверждают скрины из чата юристов, которые есть в распоряжении агентства. Большинство ребят развеселил ответ кафе. «Ору с них», — написал один из парней. «Десять лет после выпуска отмечаем только в „Версале“!» — подхватил другой.

Массовое отравление случилось 11 июля, когда выпускники-юристы отмечали в ресторане окончание универа. После праздника у многих подскочила температура, начались боли в животе, диарея и рвота. Порядка 20 человек попали в больницу. Проверка Роспотребнадзора выявила у одного из сотрудников, а также у некоторых заболевших сальмонеллез. Подробнее о вспышке инфекции, — в сюжете URA.RU.

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В екатеринбургском кафе «Версаль», где во время банкета отравились десятки выпускников юридического университета, своеобразно отреагировали на жалобы пострадавших. Так, в ответ на претензию одного из выпускников якобы ответили матом. Подробности URA.RU рассказал Андрей Федоров, который в числе прочих подхватил в заведении инфекцию. «Один из наших сокурсников отправил в переписке представителю кафе претензию. В ответ ему написали: „З…и (надоели) утырки“. Всем курсом смеялись! Классная клиентоориентированность, взаимодействие с пострадавшими», — сказал Федоров. Это подтверждают скрины из чата юристов, которые есть в распоряжении агентства. Большинство ребят развеселил ответ кафе. «Ору с них», — написал один из парней. «Десять лет после выпуска отмечаем только в „Версале“!» — подхватил другой. Массовое отравление случилось 11 июля, когда выпускники-юристы отмечали в ресторане окончание универа. После праздника у многих подскочила температура, начались боли в животе, диарея и рвота. Порядка 20 человек попали в больницу. Проверка Роспотребнадзора выявила у одного из сотрудников, а также у некоторых заболевших сальмонеллез. Подробнее о вспышке инфекции, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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