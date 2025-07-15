В Раде рассказали о смертельном приказе Зеленского для ВСУ

После того как американский лидер Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, рассчитанный на 50 дней, президент Украины Владимир Зеленский распорядится отдать ВСУ приказ удерживать занимаемые рубежи любой ценой и использовать все имеющиеся резервы. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Впервые получив временной ориентир американских контр-действий, Зеленский очевидно отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая „растяжимость“ обещаний США и постоянные качели», — написал Дубинский в своем telegram-канале.
По мнению депутата, ставя перед собой цель осуществить решающий прорыв и сохранить контроль над занятыми территориями, Зеленский рискует истощить оставшиеся военные резервы и ускорить ослабление позиций на линии фронта. Дубинский считает, что президенту Украины важном понимать, что в США не делают ставку на проигравших.
Накануне глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, Трамп выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.
Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.
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