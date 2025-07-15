В Раде рассказали о смертельном приказе Зеленского для ВСУ

Дубинский: Зеленский отдаст ВСУ приказ стоять любой ценой после заявления Трампа
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Зеленский прикажет ВСУ стоять до конца после вчерашнего заявления Трампа
Зеленский прикажет ВСУ стоять до конца после вчерашнего заявления Трампа Фото:

После того как американский лидер Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, рассчитанный на 50 дней, президент Украины Владимир Зеленский распорядится отдать ВСУ приказ удерживать занимаемые рубежи любой ценой и использовать все имеющиеся резервы. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Впервые получив временной ориентир американских контр-действий, Зеленский очевидно отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая „растяжимость“ обещаний США и постоянные качели», — написал Дубинский в своем telegram-канале.

По мнению депутата, ставя перед собой цель осуществить решающий прорыв и сохранить контроль над занятыми территориями, Зеленский рискует истощить оставшиеся военные резервы и ускорить ослабление позиций на линии фронта. Дубинский считает, что президенту Украины важном понимать, что в США не делают ставку на проигравших.

Накануне глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, Трамп выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.

Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.

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После того как американский лидер Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, рассчитанный на 50 дней, президент Украины Владимир Зеленский распорядится отдать ВСУ приказ удерживать занимаемые рубежи любой ценой и использовать все имеющиеся резервы. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. «Впервые получив временной ориентир американских контр-действий, Зеленский очевидно отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая „растяжимость“ обещаний США и постоянные качели», — написал Дубинский в своем telegram-канале. По мнению депутата, ставя перед собой цель осуществить решающий прорыв и сохранить контроль над занятыми территориями, Зеленский рискует истощить оставшиеся военные резервы и ускорить ослабление позиций на линии фронта. Дубинский считает, что президенту Украины важном понимать, что в США не делают ставку на проигравших. Накануне глава Белого дома заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, Трамп выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы. Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.
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