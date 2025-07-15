Глава НАТО оценил способность Европы найти деньги на оружие для Киева

Глава НАТО Рютте: Европа найдет деньги на закупку американского оружия для Киева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рютте подчеркнул, что если США введут вторичные санкции против РФ, то пострадают Индия, Китай и Бразилия
Рютте подчеркнул, что если США введут вторичные санкции против РФ, то пострадают Индия, Китай и Бразилия Фото:

Европейские страны найдут финансирование для закупки американского вооружения, предназначенного для Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Оружие также очень важно. И мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся", — сказал Рютте по итогам переговоров в Вашингтоне с представителями американского Конгресса. Его слова приводит РИА Новости.

При этом генсек отметил, что в случае введения Соединенными Штатами вторичных санкций против России негативные последствия ощутят такие страны, как Индия, Китай и Бразилия. «Поэтому, если бы я был на их месте, я бы старался убедить президента [России] Владимира Путина начать серьезные переговоры», — пояснил он свою позицию.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.

Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские страны найдут финансирование для закупки американского вооружения, предназначенного для Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Оружие также очень важно. И мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся", — сказал Рютте по итогам переговоров в Вашингтоне с представителями американского Конгресса. Его слова приводит РИА Новости. При этом генсек отметил, что в случае введения Соединенными Штатами вторичных санкций против России негативные последствия ощутят такие страны, как Индия, Китай и Бразилия. «Поэтому, если бы я был на их месте, я бы старался убедить президента [России] Владимира Путина начать серьезные переговоры», — пояснил он свою позицию. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы. Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...