Знаменитая певица призналась, что ее не приняли в «Сливки» из-за груди

Певицу Сюзанну приглашали в группу «Сливки» при условии, если она увеличит грудь. Однако артистка отказалась идти против природы. Об этом она рассказала в одном из шоу.
«В группу „Сливки“ звали в 2010 году. Сначала предлагали мне сделать грудь, а потом вступить в этот коллектив», — рассказала 31-летняя Сюзанна продюсеру Герой Иващенко в шоу «Переговорка» на «Радио 1».
Артистка также призналась, что ранее ее приглашали в группу «Виа Гра». Константин Меладзе сделал ей такое предложение десять лет назад, но она отказалась, о чем потом очень сожалела.
Случаи, когда артистам предлагали кардинальные изменения ради участия в популярных музыкальных коллективах, не единичны. Ранее экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказывала, что для достижения известности ей пришлось преодолеть финансовые трудности и самостоятельно искать новые возможности после ухода из коллектива.
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