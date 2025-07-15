Бастрыкина возмутила история отравившихся студентов УрГЮУ после банкета

Председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела отравления студентов УрГЮУ в кафе «Версаль». По официальной информации, острую кишечную инфекцию зарегистрировали у 21 выпускника. Об этом рассказали в информационном центре СК России.
«Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления жителей в Свердловской области. В средствах массовой информации сообщается, что в Екатеринбурге госпитализировали студентов, отравившихся в одном из заведений города во время праздничного мероприятия», — говорится в сообщении.
Массовое отравление случилось 11 июля, когда выпускники-юристы отмечали в ресторане окончание универа. После праздника у многих подскочила температура, начались боли в животе, диарея и рвота. Порядка 20 человек попали в больницу. Проверка Роспотребнадзора выявила у одного из сотрудников, а также у некоторых заболевших сальмонеллез. Подробнее о вспышке инфекции, — в сюжете URA.RU.
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