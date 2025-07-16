Стало известно о состоянии пассажиров, которые попали в смертельную аварию на тюменской «трассе смерти»

Пассажиры перевернувшегося автобуса на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Пять человек отказались от осмотра, троих увезли в больницу
Пять человек отказались от осмотра, троих увезли в больницу Фото:

Трое человек были госпитализированы после смертельного ДТП с участием микроавтобуса на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, еще пять отказались от осмотра. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

«Один пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, медики бригады скорой помощи Областной больницы №20 (село Уват) констатировали смерть. Пять человек отказались от осмотра», — сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Трое пациентов были осмотрены и транспортированы в Областную больницу №3 Тобольска. Врачи сообщают об удовлетворительном состоянии пациентов. Специалисты проводят проверку по факту ДТП, выясняют обстоятельства произошедшего и причины опрокидывания автобуса.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе перевернулся микроавтобус Toyota, следовавший из Ханты-Мансийска в Уфу. В результате ДТП погиб пассажир, движение на участке трассы полностью перекрыто.

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Трое человек были госпитализированы после смертельного ДТП с участием микроавтобуса на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, еще пять отказались от осмотра. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале со ссылкой на региональный департамент здравоохранения. «Один пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, медики бригады скорой помощи Областной больницы №20 (село Уват) констатировали смерть. Пять человек отказались от осмотра», — сообщили в департаменте здравоохранения региона. Трое пациентов были осмотрены и транспортированы в Областную больницу №3 Тобольска. Врачи сообщают об удовлетворительном состоянии пациентов. Специалисты проводят проверку по факту ДТП, выясняют обстоятельства произошедшего и причины опрокидывания автобуса. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе перевернулся микроавтобус Toyota, следовавший из Ханты-Мансийска в Уфу. В результате ДТП погиб пассажир, движение на участке трассы полностью перекрыто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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