Трое человек были госпитализированы после смертельного ДТП с участием микроавтобуса на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, еще пять отказались от осмотра. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
«Один пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, медики бригады скорой помощи Областной больницы №20 (село Уват) констатировали смерть. Пять человек отказались от осмотра», — сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Трое пациентов были осмотрены и транспортированы в Областную больницу №3 Тобольска. Врачи сообщают об удовлетворительном состоянии пациентов. Специалисты проводят проверку по факту ДТП, выясняют обстоятельства произошедшего и причины опрокидывания автобуса.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе перевернулся микроавтобус Toyota, следовавший из Ханты-Мансийска в Уфу. В результате ДТП погиб пассажир, движение на участке трассы полностью перекрыто.
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