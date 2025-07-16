ВСУ в Днепропетровской области оказались без техники НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На оборону Днепропетровской области, вместо техники НАТО, используются бронеавтомобили «Казаки», сообщает корректировщик
На оборону Днепропетровской области, вместо техники НАТО, используются бронеавтомобили «Казаки», сообщает корректировщик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для обороны Днепропетровской области не используется техника НАТО. Об этом заявил корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа «Хан», который участвует в боевых действиях.

«На оборону Днепропетровской области не выделяется какая-то особенная натовская техника», — сообщил корректировщик. Его слова приводят РИА Новости. Помимо этого, источник уточнил, что используются стандартные «буханки», различные пикапы и украинские бронеавтомобили «Казаки».

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР. Они были освобождены благодаря силам группировок «Юг» и «Восток». Об этом сообщает телеканал ОТР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для обороны Днепропетровской области не используется техника НАТО. Об этом заявил корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа «Хан», который участвует в боевых действиях. «На оборону Днепропетровской области не выделяется какая-то особенная натовская техника», — сообщил корректировщик. Его слова приводят РИА Новости. Помимо этого, источник уточнил, что используются стандартные «буханки», различные пикапы и украинские бронеавтомобили «Казаки». Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР. Они были освобождены благодаря силам группировок «Юг» и «Восток». Об этом сообщает телеканал ОТР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...