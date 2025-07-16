Дочь Евгения Петросяна выписали из квартиры

Мосгорсуд подтвердил законность выселения дочери Евгения Петросяна из квартиры в Москве. Об этом говорится в материалах административного дела. Апелляционная инстанция оставила в силе решение Хамовнического районного суда о снятии Викторины Петросян — дочери артиста от первого брака с балериной Беллой Кригер — с регистрационного учета в апартаментах на Ростовской набережной.
«Исковые требования Петросянц Евгения Вагановича к Петросянц Викторине Евгеньевне о признании утратившим права пользования, снятии с регистрационного учета — удовлетворить. Признать Петросянц Викторину Евгеньевну — утратившей право пользования жилым помещением», — сообщил ТАСС со ссылкой на документы. Постановление Хамовнического районного суда Москвы вступило в законную силу.
В конце 2024 года Евгений Петросян подал заявление о выписке своей дочери Викторины из квартиры площадью 34 квадратных метра на Ростовской набережной, кадастровая стоимость которой составляет около 20 миллионов рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требования юмориста в апреле 2025 года. Решение не оспаривалось и вступило в силу. Согласно судебным документам, данные апартаменты Петросян после развода делил с бывшей женой Еленой Степаненко.
Викторина Петросян, по данным суда, не принимала участие в процессе, с 2020 года проживает в США с супругом-американцем и двумя сыновьями. Согласно документам, Викторина «членом семьи истца не является, в вышеуказанном жилом помещении более трех лет не проживает, личных вещей не имеет».
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