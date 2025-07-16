ФСБ задержала жителя ДНР за финансирование ВСУ

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По отношению к жителю ДНР возбуждено уголовное дело по статье о госизмене
По отношению к жителю ДНР возбуждено уголовное дело по статье о госизмене Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель ДНР задержан сотрудниками ФСБ. Он подозревается в финансировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Российской Федерации», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Также отмечается, что задержанный совершал переводы на электронные банковские счета, которые использовали для финансирования ВСУ.

Ранее ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях граждан России, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и финансировании их деятельности. Так, в апреле, в Симферополе, был арестован мужчина, который по версии следствия собирал данные о военных объектах и передавал данные украинской стороне. Об этом сообщает агентство НСН.

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Житель ДНР задержан сотрудниками ФСБ. Он подозревается в финансировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР. «В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Российской Федерации», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Также отмечается, что задержанный совершал переводы на электронные банковские счета, которые использовали для финансирования ВСУ. Ранее ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях граждан России, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и финансировании их деятельности. Так, в апреле, в Симферополе, был арестован мужчина, который по версии следствия собирал данные о военных объектах и передавал данные украинской стороне. Об этом сообщает агентство НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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