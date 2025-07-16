Трамп заявил, что на Украину уже отправлены ракеты для Patriot

Ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправляются на Украину в рамках нового соглашения между США и Германией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс.
«Они поступают из Германии и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — ответил глава Белого дома. Его слова передает телеканал C-SPAN.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о приобретении двух комплексов Patriot. По информации немецкого министра, стороны договорились, что все вопросы по сделке будут решаться оперативно и без лишней огласки. Как отмечает Bloomberg, стоимость одной батареи Patriot составляет порядка одного миллиарда долларов, а каждая ракета оценивается примерно в четыре миллиона долларов.
После, как заявил Трамп, во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ему удалось договориться о том, что в ближайшие дни Киев получит несколько комплексов Patriot. Он отметил, что обсуждался вариант передачи Украине целых 17 систем.
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