Трамп заявил, что на Украину уже отправлены ракеты для Patriot

Трамп: США начали поставлять Украине ракеты для систем ПВО Patriot
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Трамп заявил, что отправил на Украину ракеты для Patriot
Трамп заявил, что отправил на Украину ракеты для Patriot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправляются на Украину в рамках нового соглашения между США и Германией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс.

«Они поступают из Германии и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — ответил глава Белого дома. Его слова передает телеканал C-SPAN.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о приобретении двух комплексов Patriot. По информации немецкого министра, стороны договорились, что все вопросы по сделке будут решаться оперативно и без лишней огласки. Как отмечает Bloomberg, стоимость одной батареи Patriot составляет порядка одного миллиарда долларов, а каждая ракета оценивается примерно в четыре миллиона долларов.

После, как заявил Трамп, во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ему удалось договориться о том, что в ближайшие дни Киев получит несколько комплексов Patriot. Он отметил, что обсуждался вариант передачи Украине целых 17 систем.

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Ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправляются на Украину в рамках нового соглашения между США и Германией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс. «Они поступают из Германии и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — ответил глава Белого дома. Его слова передает телеканал C-SPAN. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о приобретении двух комплексов Patriot. По информации немецкого министра, стороны договорились, что все вопросы по сделке будут решаться оперативно и без лишней огласки. Как отмечает Bloomberg, стоимость одной батареи Patriot составляет порядка одного миллиарда долларов, а каждая ракета оценивается примерно в четыре миллиона долларов. После, как заявил Трамп, во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ему удалось договориться о том, что в ближайшие дни Киев получит несколько комплексов Patriot. Он отметил, что обсуждался вариант передачи Украине целых 17 систем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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