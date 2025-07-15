Трамп застал врасплох Украину обещанием отправить 17 Patriots

Киев не располагает информацией о 17 зенитных ракетных комплексах Patriot, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
«Мы точно не знаем... 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — сказал Скибицкий, слова которого приводит газета Guardian.
США пообещали предоставить Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти, в частности, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Дональд Трамп. В Киеве назвали его заявление фикцией. Издание Military Watch Magazine считает, что если помощь и будет предоставлена, то ждать ее придется долго, пишет RT.
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