Трамп застал врасплох Украину обещанием отправить 17 Patriots

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Дональд Трамп заставил задуматься о значении своих слов по поводу военной помощи Украине
Дональд Трамп заставил задуматься о значении своих слов по поводу военной помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев не располагает информацией о 17 зенитных ракетных комплексах Patriot, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Мы точно не знаем... 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — сказал Скибицкий, слова которого приводит газета Guardian.

США пообещали предоставить Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти, в частности, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Дональд Трамп. В Киеве назвали его заявление фикцией. Издание Military Watch Magazine считает, что если помощь и будет предоставлена, то ждать ее придется долго, пишет RT.

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Киев не располагает информацией о 17 зенитных ракетных комплексах Patriot, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. «Мы точно не знаем... 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — сказал Скибицкий, слова которого приводит газета Guardian. США пообещали предоставить Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти, в частности, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил Дональд Трамп. В Киеве назвали его заявление фикцией. Издание Military Watch Magazine считает, что если помощь и будет предоставлена, то ждать ее придется долго, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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