Путин прилетел в Магнитогорск

Визит президента РФ в Челябинскую область начался

16 июля 2025 в 18:39 Размер текста - 17 +

Прошлый визит Владимира Путина в Челябинскую область состоялся в феврале 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в аэропорту Магнитогорска. Начинается однодневный визит главы государства в Челябинскую область, сообщает РИА «Новости». «Путин прилетел в Магнитогорск. В графике президента запланированы визит на Магнитогорский металлургический комбинат и общение с работниками предприятия», — говорится в сообщении. Также в программе встреча с губернатором региона Алексеем Текслером и осмотр парка «Притяжение», построенного на средства ММК. Прошлый визит главы государства в регион состоялся 16 февраля 2024 года. Президент ознакомился с производством промышленных роботов, пообщался с рабочими и студентами на заводе «Конар» и сделал целый ряд важных заявлений. Также в ходе беседы с губернатором Текслером было определено будущее ЧЭМК и намечен ряд мер по оздоровлению экологической ситуации в Челябинске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в аэропорту Магнитогорска. Начинается однодневный визит главы государства в Челябинскую область, сообщает РИА «Новости». «Путин прилетел в Магнитогорск. В графике президента запланированы визит на Магнитогорский металлургический комбинат и общение с работниками предприятия», — говорится в сообщении. Также в программе встреча с губернатором региона Алексеем Текслером и осмотр парка «Притяжение», построенного на средства ММК. Прошлый визит главы государства в регион состоялся 16 февраля 2024 года. Президент ознакомился с производством промышленных роботов, пообщался с рабочими и студентами на заводе «Конар» и сделал целый ряд важных заявлений. Также в ходе беседы с губернатором Текслером было определено будущее ЧЭМК и намечен ряд мер по оздоровлению экологической ситуации в Челябинске.