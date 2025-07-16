Путин прилетел в Магнитогорск

Визит президента РФ в Челябинскую область начался
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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Прошлый визит Владимира Путина в Челябинскую область состоялся в феврале 2024 года Фото:

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в аэропорту Магнитогорска. Начинается однодневный визит главы государства в Челябинскую область, сообщает РИА «Новости».

«Путин прилетел в Магнитогорск. В графике президента запланированы визит на Магнитогорский металлургический комбинат и общение с работниками предприятия», — говорится в сообщении. Также в программе встреча с губернатором региона Алексеем Текслером и осмотр парка «Притяжение», построенного на средства ММК.

Прошлый визит главы государства в регион состоялся 16 февраля 2024 года. Президент ознакомился с производством промышленных роботов, пообщался с рабочими и студентами на заводе «Конар» и сделал целый ряд важных заявлений. Также в ходе беседы с губернатором Текслером было определено будущее ЧЭМК и намечен ряд мер по оздоровлению экологической ситуации в Челябинске.

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Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в аэропорту Магнитогорска. Начинается однодневный визит главы государства в Челябинскую область, сообщает РИА «Новости». «Путин прилетел в Магнитогорск. В графике президента запланированы визит на Магнитогорский металлургический комбинат и общение с работниками предприятия», — говорится в сообщении. Также в программе встреча с губернатором региона Алексеем Текслером и осмотр парка «Притяжение», построенного на средства ММК. Прошлый визит главы государства в регион состоялся 16 февраля 2024 года. Президент ознакомился с производством промышленных роботов, пообщался с рабочими и студентами на заводе «Конар» и сделал целый ряд важных заявлений. Также в ходе беседы с губернатором Текслером было определено будущее ЧЭМК и намечен ряд мер по оздоровлению экологической ситуации в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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