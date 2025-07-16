В Воронежской области скончался мужчина, который впал в кому после удара БПЛА

В Воронежской области умер мужчина, который находился в коме после ранения, полученного в результате удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Воронежская область понесла потери от террористической атаки киевского режима. К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего от имени всех жителей Воронежа. Гусев также подчеркнул, что родственникам будет предоставлена вся необходимая поддержка.
Губернатор уточнил, что двое других пострадавших, которые ранее были в тяжелом состоянии, пришли в сознание и отмечается положительная динамика. Медики продолжают оказывать необходимую помощь всем раненым, подчеркнул глава региона.
В ночь на 15 июля над Воронежем и тремя районами области средствами ПВО ликвидированы 12 беспилотников ВС Украины. К каким последствиям привела атака противника — в материале URA.RU.
СК России после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области возбудил уголовные дела о терактах. Отмечается, что из-за ударов по Воронежу повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада. Число пострадавших в результате ударов БПЛА увеличилось до 27 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.