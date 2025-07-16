После серьезного взрыва газа в Новосибирской области погиб человек

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Из-за взрыва Новосибирской области погиб один человек
Из-за взрыва Новосибирской области погиб один человек Фото:
новость из сюжета
В жилом доме в поселке Новосибирской области Красный Яр взорвался газ

В Новосибирской области в результате мощного взрыва погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщил Минздрав региона со ссылкой на предварительные данные

«По предварительной информации на месте погиб один человек, один получил травмы», — сообщили в ведомстве. Информацию об этом передает NGS.RU.

Ранее стало известно, что в поселке Красный Яр Новосибирской области в жилом доме №11 произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадал второй этаж здания.

На место прибыли спасатели и экстренные службы. Сведений о пострадавших еще не поступало. 

По данным МЧС РФ, при взрыве пострадала женщина, ее осматривают врачи. Сотрудники разбирают обрушенные конструкции. Под завалами могут находиться еще два человека. 

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В Новосибирской области в результате мощного взрыва погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщил Минздрав региона со ссылкой на предварительные данные «По предварительной информации на месте погиб один человек, один получил травмы», — сообщили в ведомстве. Информацию об этом передает NGS.RU. Ранее стало известно, что в поселке Красный Яр Новосибирской области в жилом доме №11 произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадал второй этаж здания. На место прибыли спасатели и экстренные службы. Сведений о пострадавших еще не поступало.  По данным МЧС РФ, при взрыве пострадала женщина, ее осматривают врачи. Сотрудники разбирают обрушенные конструкции. Под завалами могут находиться еще два человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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