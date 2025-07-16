В России кратно выросла заболеваемость опасной инфекцией

В России отмечен резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией — за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 1266 случаев, что на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Александр Румянцев на заседании комитета по охране здоровья.
«В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией — об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова Румянцева. Он уточнил, что всего за пять месяцев 2025 года зарегистрировано 1266 случаев заражения. Это на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Большинство заболевших составили взрослые — 948 случаев, что является новым тревожным трендом для страны. Причинами роста заболеваемости эксперты называют увеличение трудовой миграции и низкий уровень вакцинации среди населения. «Мы сегодня имеем в календаре одиннадцать вакцинаций, а должно быть шестнадцать. И вот среди этих пяти вакцинаций менингококковая является наиболее значимой для населения», — сообщил Румянцев.
Он отметил, что летальность при менингококковой инфекции остается высокой — около 15%, а в отдельные годы доходила до 22%. При этом объем иммунизации сокращается: в 2024 году привито только 518 тысяч человек против 841 тысячи годом ранее.
Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов пояснил, что у взрослых смертность выше, чем у детей: в среднем — 16%, а у людей старше 60 лет — до 30%. Он предложил включить вакцинацию от менингококка в Национальный календарь прививок для детей, подростков и военнослужащих, а также обязать работодателей вакцинировать иностранных сотрудников.
Сейчас вакцинация против менингококковой инфекции не входит в федеральный календарь прививок и предоставляется бесплатно только в отдельных регионах по эпидемиологическим показаниям. В Москве, где выявляется более половины всех случаев заболевания по стране, такие меры уже применяются. Эксперты отмечают, что без расширения программ иммунизации и ужесточения контроля за вакцинацией среди мигрантов ситуация может продолжить ухудшаться.
Ранее от этой инфекции скончалась 4-летняя девочка в Тобольске. В Тюмени менингококком заразился полугодовалый ребенок.
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