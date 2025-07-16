В жилом доме под Новосибирском взорвался газ: главное к этому часу

В поселке Красный Яр в Новосибирской области произошел взрыв в жилом доме. МВД оцепило место. Проводятся операции по освобождению людей, ориентировочно двух, из под завалов. Помимо этого, уже известно о как минимум трех пострадавших людей. Есть погибший. Информация о ЧП — в материале URA.RU.
Что произошло
В двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа. На втором этаже здания произошло частичное обрушение стен.
Есть погибший и двое пострадавших
После взрыва женщина получила повреждение колена — ее отбросило от эпицентра взрыва. Еще одна женщина госпитализирована с сотрясением мозга. Также сообщается о погибшем мужчине. Помимо этого, под завалами дома находятся еще двое.
Что известно о доме
Дом находится по адресу поселок Красный Яр, 11, в Новосибирской области. В доме 16 квартир. Жильцов четырех квартир будут переселять, сообщает NGS.ru. Предварительно, двухэтажный дом был подключен к газоснабжению.
Сообщается о том, что напротив стоит школа. Она не пострадала.
Сообщения МЧС, прокуратуры, МВД
МЧС России сообщили, что взорвалась газовоздушная смесь. Возгорания не последовало. Пострадавшую женщину осматривают врачи, под завалами могут находится еще двое человек.
Прокуратура написала в telegram-канале, что контролирует установление всех обстоятельств. МВД сообщило, что на месте принимаются необходимые меры для проезда спецтехники на место ЧП. Место оцеплено.
Помощь
В доме культуры Красного Яра готовятся принять жителей дома. «Подсобных рабочих вызвали из отпуска. Сейчас освобождаем кабинеты. Сколько тут будет человек, пока еще тоже неизвестно», — рассказали НГС в ДК.
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