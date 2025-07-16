В Екатеринбурге вынесли суровый приговор паре, насиловавшей детей. Фото, видео

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Заседание по делу о избиении ребенка отчимом. Пермь, мвд, суд, следователь
Приговор вынес Свердловский облсуд Фото:

Свердловский областной суд отправил в колонию жителей Богдановича Романа и Татьяну К., обвиненных в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда.

Мужчину приговорили к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом он будет под наблюдением врачей-психиатров. Его супругу — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Женщина пыталась прятать лицо от прессы — натянула медицинскую маску, а позже капюшон, и отвернулась. Ее муж тоже отворачивался от журналистов, игнорируя вопросы

О задержании Романа К. стало известно весной прошлого года. Три дочери обвинили его в педофилии. Сексуальное насилие над ними, по версии следствия, он совершал несколько лет. Роману вменили девять насильственных эпизодов и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Позже выяснилось, что претензии у следователей появились и к его супруге. Ей инкриминировали лишь один эпизод по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Во время судебного разбирательства Роман содержался под стражей, Татьяна была под подпиской о невыезде.

Татьяна лицо от журналистов старалась прятать
Татьяна лицо от журналистов старалась прятать
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Свердловский областной суд отправил в колонию жителей Богдановича Романа и Татьяну К., обвиненных в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда. Мужчину приговорили к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом он будет под наблюдением врачей-психиатров. Его супругу — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Женщина пыталась прятать лицо от прессы — натянула медицинскую маску, а позже капюшон, и отвернулась. Ее муж тоже отворачивался от журналистов, игнорируя вопросы О задержании Романа К. стало известно весной прошлого года. Три дочери обвинили его в педофилии. Сексуальное насилие над ними, по версии следствия, он совершал несколько лет. Роману вменили девять насильственных эпизодов и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Позже выяснилось, что претензии у следователей появились и к его супруге. Ей инкриминировали лишь один эпизод по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Во время судебного разбирательства Роман содержался под стражей, Татьяна была под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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