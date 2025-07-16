В Екатеринбурге вынесли суровый приговор паре, насиловавшей детей. Фото, видео

16 июля 2025 в 14:26 Размер текста - 17 +

Приговор вынес Свердловский облсуд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловский областной суд отправил в колонию жителей Богдановича Романа и Татьяну К., обвиненных в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда. Мужчину приговорили к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом он будет под наблюдением врачей-психиатров. Его супругу — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Женщина пыталась прятать лицо от прессы — натянула медицинскую маску, а позже капюшон, и отвернулась. Ее муж тоже отворачивался от журналистов, игнорируя вопросы О задержании Романа К. стало известно весной прошлого года. Три дочери обвинили его в педофилии. Сексуальное насилие над ними, по версии следствия, он совершал несколько лет. Роману вменили девять насильственных эпизодов и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Позже выяснилось, что претензии у следователей появились и к его супруге. Ей инкриминировали лишь один эпизод по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Во время судебного разбирательства Роман содержался под стражей, Татьяна была под подпиской о невыезде. Татьяна лицо от журналистов старалась прятать Фото: Сергей Бодров, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отправил в колонию жителей Богдановича Романа и Татьяну К., обвиненных в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда. Мужчину приговорили к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, при этом он будет под наблюдением врачей-психиатров. Его супругу — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Женщина пыталась прятать лицо от прессы — натянула медицинскую маску, а позже капюшон, и отвернулась. Ее муж тоже отворачивался от журналистов, игнорируя вопросы О задержании Романа К. стало известно весной прошлого года. Три дочери обвинили его в педофилии. Сексуальное насилие над ними, по версии следствия, он совершал несколько лет. Роману вменили девять насильственных эпизодов и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Позже выяснилось, что претензии у следователей появились и к его супруге. Ей инкриминировали лишь один эпизод по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Во время судебного разбирательства Роман содержался под стражей, Татьяна была под подпиской о невыезде.