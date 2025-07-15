Акции челябинского «Южуралзолота» после национализации подорожали на 30%

Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Челябинская область) поднялись в цене на 30,7% в сравнении с периодом до национализации. Согласно данным Мосбиржи, стоимость ценной бумаги достигла 0,6086 рубля.
«Торги в режиме реального времени. Цена акции обыкновенной ЮГК — 0,6113 рубля», — отмечено на сайте биржи.
Стоимость 4 июля, когда торги были приостановлены, составляла 0,4676 рубля. Цена на бумагу растет третий день подряд с понедельника, 14 июля, когда возможность для сделок открылась вновь. Во вторник стоимость составляла 0,5646 рубля.
Холдинг стал государственный 11 июля. Управляющую компанию национализировали 15 июля. Решение принял Советский районный суд Челябинска. Согласно иску Генпрокуратуры РФ, основной акционер Константин Струков, являясь вице-спикером заксобрания области, использовал свои связи в органах власти для лоббирования интересов бизнеса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!