«Никого ты не спасешь, Лера»: Соседов дал совет Кудрявцевой, что делать с пьющим мужем

Сергей Соседов: от пьющего мужа-спортсмена Лере Кудрявцевой нужно уходить
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Сергей Соседов посочувствовал Лере Кудрявцевой из-за пьянства мужа
Сергей Соседов посочувствовал Лере Кудрявцевой из-за пьянства мужа Фото:

Лера Кудрявцева переживает непростые времена. Телеведущая пожаловалась, что устала спасать молодого супруга Игоря Макарова, страдающего алкогольной зависимостью. Кудрявцева заявила, что сделала все, что могла. Коллега Кудрявцевой Сергей Соседов уверен: Лере стоит пойти на радикальные меры. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Пьющие люди в семье — это страшно, — вздыхает Соседов. — Конечно, я ей сочувствую. Мне очень жаль Леру. Это все ужасно. И я ее очень хорошо понимаю, хотя в моей жизни такого не было. Но я представляю, что это такое. Я видел это в других семьях и программу вел страшную, где почти все сюжеты были об этом. И почти все преступления были на почве алкоголизма».

Соседов считает, что Лере не стоит мучить в себя в таких непростых отношениях. В том числе и ради общей дочери.

«Лере надо уходить, расставаться, бросать, — уверен Соседов. — Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда. Если человек не спасет себя сам, его никто не спасет. Я в этом абсолютно уверен. Все остальное — пустая трата денег, сил и нервов. „Ох, и трудная эта работа, из болота тащить бегемота“ — это тот самый случай. Надо оставлять человека. У него, наверное, есть какие-то родственники, люди, которые могут поддержать. Не надо свою жизнь Лере отдавать на откуп кошмару алкогольному. Этим совершено ужасным вечерам: нервным, безумным. Ради чего такие жертвы?»

По словам Соседова, он никогда не слышал, чтобы Лера с кем-то делилась своей семейной проблемой. Не говорила она об этом и ему. Хотя они много проводят времени на съемках «Суперстара».

«У нас там нет времени на разговоры, — уверяет Соседов. — Мы работаем на шоу в таких условиях, что нам, извините, порой в туалет сходить некогда. Какие там разговоры могут быть. Мы о профессиональных вещах не успеваем поговорить. А уж о семейных проблемах — такого не было никогда».

Напомним, на днях Лера пережила эмоциональный срыв. Теледива в соцсетях откровенно рассказала о том, как непросто ей приходится переживать в семье. Лера заявила: она думала, что в какой-то момент сойдет с ума. «Рехабы, кодировки, врачи, клиники, — написала телеведущая. — При этом Машуля (дочь пары) ничего не должна видеть и знать. И этому нет конца. Еще немного и спасать надо будет меня», — подытожила блондинка.

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Лера Кудрявцева переживает непростые времена. Телеведущая пожаловалась, что устала спасать молодого супруга Игоря Макарова, страдающего алкогольной зависимостью. Кудрявцева заявила, что сделала все, что могла. Коллега Кудрявцевой Сергей Соседов уверен: Лере стоит пойти на радикальные меры. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Пьющие люди в семье — это страшно, — вздыхает Соседов. — Конечно, я ей сочувствую. Мне очень жаль Леру. Это все ужасно. И я ее очень хорошо понимаю, хотя в моей жизни такого не было. Но я представляю, что это такое. Я видел это в других семьях и программу вел страшную, где почти все сюжеты были об этом. И почти все преступления были на почве алкоголизма». Соседов считает, что Лере не стоит мучить в себя в таких непростых отношениях. В том числе и ради общей дочери. «Лере надо уходить, расставаться, бросать, — уверен Соседов. — Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда. Если человек не спасет себя сам, его никто не спасет. Я в этом абсолютно уверен. Все остальное — пустая трата денег, сил и нервов. „Ох, и трудная эта работа, из болота тащить бегемота“ — это тот самый случай. Надо оставлять человека. У него, наверное, есть какие-то родственники, люди, которые могут поддержать. Не надо свою жизнь Лере отдавать на откуп кошмару алкогольному. Этим совершено ужасным вечерам: нервным, безумным. Ради чего такие жертвы?» По словам Соседова, он никогда не слышал, чтобы Лера с кем-то делилась своей семейной проблемой. Не говорила она об этом и ему. Хотя они много проводят времени на съемках «Суперстара». «У нас там нет времени на разговоры, — уверяет Соседов. — Мы работаем на шоу в таких условиях, что нам, извините, порой в туалет сходить некогда. Какие там разговоры могут быть. Мы о профессиональных вещах не успеваем поговорить. А уж о семейных проблемах — такого не было никогда». Напомним, на днях Лера пережила эмоциональный срыв. Теледива в соцсетях откровенно рассказала о том, как непросто ей приходится переживать в семье. Лера заявила: она думала, что в какой-то момент сойдет с ума. «Рехабы, кодировки, врачи, клиники, — написала телеведущая. — При этом Машуля (дочь пары) ничего не должна видеть и знать. И этому нет конца. Еще немного и спасать надо будет меня», — подытожила блондинка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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