«Никого ты не спасешь, Лера»: Соседов дал совет Кудрявцевой, что делать с пьющим мужем

Лера Кудрявцева переживает непростые времена. Телеведущая пожаловалась, что устала спасать молодого супруга Игоря Макарова, страдающего алкогольной зависимостью. Кудрявцева заявила, что сделала все, что могла. Коллега Кудрявцевой Сергей Соседов уверен: Лере стоит пойти на радикальные меры. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Пьющие люди в семье — это страшно, — вздыхает Соседов. — Конечно, я ей сочувствую. Мне очень жаль Леру. Это все ужасно. И я ее очень хорошо понимаю, хотя в моей жизни такого не было. Но я представляю, что это такое. Я видел это в других семьях и программу вел страшную, где почти все сюжеты были об этом. И почти все преступления были на почве алкоголизма».
Соседов считает, что Лере не стоит мучить в себя в таких непростых отношениях. В том числе и ради общей дочери.
«Лере надо уходить, расставаться, бросать, — уверен Соседов. — Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда. Если человек не спасет себя сам, его никто не спасет. Я в этом абсолютно уверен. Все остальное — пустая трата денег, сил и нервов. „Ох, и трудная эта работа, из болота тащить бегемота“ — это тот самый случай. Надо оставлять человека. У него, наверное, есть какие-то родственники, люди, которые могут поддержать. Не надо свою жизнь Лере отдавать на откуп кошмару алкогольному. Этим совершено ужасным вечерам: нервным, безумным. Ради чего такие жертвы?»
По словам Соседова, он никогда не слышал, чтобы Лера с кем-то делилась своей семейной проблемой. Не говорила она об этом и ему. Хотя они много проводят времени на съемках «Суперстара».
«У нас там нет времени на разговоры, — уверяет Соседов. — Мы работаем на шоу в таких условиях, что нам, извините, порой в туалет сходить некогда. Какие там разговоры могут быть. Мы о профессиональных вещах не успеваем поговорить. А уж о семейных проблемах — такого не было никогда».
Напомним, на днях Лера пережила эмоциональный срыв. Теледива в соцсетях откровенно рассказала о том, как непросто ей приходится переживать в семье. Лера заявила: она думала, что в какой-то момент сойдет с ума. «Рехабы, кодировки, врачи, клиники, — написала телеведущая. — При этом Машуля (дочь пары) ничего не должна видеть и знать. И этому нет конца. Еще немного и спасать надо будет меня», — подытожила блондинка.
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