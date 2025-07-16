Путин проведет день в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У президента 16 июля запланирован ряд деловых встреч
У президента 16 июля запланирован ряд деловых встреч Фото:

Президент России Владимир Путин проведет 16 июля в Магнитогорске. О планах президента в Челябинской области рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. 

«Сегодня президент поработает в Магнитогорске. Магнитогорский металлургический комбинат посетит. Там цех коксования открывается, точнее он набрал полную мощность, выходит на полный оборот. С руководством, естественно, пообщается предприятия. Президент один из парков города посетит. Парк очень важный для создания комфортной среды для проживания в городе, для горожан. Это такой центр притяжения», — рассказал Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Кроме того, по словам Пескова, у Путина будет встреча с главой региона Алексеем Текслером. Также президент встретится и пообщается с работниками ММК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин проведет 16 июля в Магнитогорске. О планах президента в Челябинской области рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.  «Сегодня президент поработает в Магнитогорске. Магнитогорский металлургический комбинат посетит. Там цех коксования открывается, точнее он набрал полную мощность, выходит на полный оборот. С руководством, естественно, пообщается предприятия. Президент один из парков города посетит. Парк очень важный для создания комфортной среды для проживания в городе, для горожан. Это такой центр притяжения», — рассказал Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Кроме того, по словам Пескова, у Путина будет встреча с главой региона Алексеем Текслером. Также президент встретится и пообщается с работниками ММК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...