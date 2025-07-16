Путин проведет день в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин проведет 16 июля в Магнитогорске. О планах президента в Челябинской области рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Сегодня президент поработает в Магнитогорске. Магнитогорский металлургический комбинат посетит. Там цех коксования открывается, точнее он набрал полную мощность, выходит на полный оборот. С руководством, естественно, пообщается предприятия. Президент один из парков города посетит. Парк очень важный для создания комфортной среды для проживания в городе, для горожан. Это такой центр притяжения», — рассказал Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Кроме того, по словам Пескова, у Путина будет встреча с главой региона Алексеем Текслером. Также президент встретится и пообщается с работниками ММК.
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