Избирком зарегистрировал 267 кандидатов в заксобрание Челябинской области

Облизбирком зарегистрировал 267 кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области. Из них 107 одномандатников и 160 — по партийным спискам.
«На сегодняшний день по 30 одномандатным избирательным округам зарегистрированы 107 кандидатов из 168 выдвинувшихся. Зарегистрированы списки кандидатов от политических партий по единому округу: КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45 кандидатов, „Новые люди“ — 41 кандидат, Партия пенсионеров — 31 кандидат», — сообщается в telegram-канале избиркома.
Из 107 зарегистрированных кандидата-одномандатника 21 представляет «Единую Россию», 20 — КПРФ, 21 — ЛДПР, 19 — «Новых людей», 10 — Партию пенсионеров, 15 — эсеров, один — самовыдвиженец. Это кандидат по округу № 21 (бывший Чебаркульский) Елена Юртаева.
Что касается регистрации партийных списков кандидатов ЕР и «Справедливой России», этот вопрос рассмотрят на заседании избиркома 17 июля. После регистрации кандидаты получают соответствующие удостоверения и приступают к активной фазе агитации за свои кандидатуры на выборах в заксобрание.
Выборы в ЗСО состоятся с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит выбрать 30 депутатов-одномандатников и столько же — по партийным спискам. В эти же дни состоятся выборы в муниципальные собрания большинства городов и округов региона.
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