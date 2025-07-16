Избирком зарегистрировал 267 кандидатов в заксобрание Челябинской области

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У избирателей будет большой выбор кандидатов в депутаты
У избирателей будет большой выбор кандидатов в депутаты Фото:

Облизбирком зарегистрировал 267 кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области. Из них 107 одномандатников и 160 — по партийным спискам.

«На сегодняшний день по 30 одномандатным избирательным округам зарегистрированы 107 кандидатов из 168 выдвинувшихся. Зарегистрированы списки кандидатов от политических партий по единому округу: КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45 кандидатов, „Новые люди“ — 41 кандидат, Партия пенсионеров — 31 кандидат», — сообщается в telegram-канале избиркома.

Из 107 зарегистрированных кандидата-одномандатника 21 представляет «Единую Россию», 20 — КПРФ, 21 — ЛДПР, 19 — «Новых людей», 10 — Партию пенсионеров, 15 — эсеров, один — самовыдвиженец. Это кандидат по округу № 21 (бывший Чебаркульский) Елена Юртаева.

Что касается регистрации партийных списков кандидатов ЕР и «Справедливой России», этот вопрос рассмотрят на заседании избиркома 17 июля. После регистрации кандидаты получают соответствующие удостоверения и приступают к активной фазе агитации за свои кандидатуры на выборах в заксобрание.

Выборы в ЗСО состоятся с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит выбрать 30 депутатов-одномандатников и столько же — по партийным спискам. В эти же дни состоятся выборы в муниципальные собрания большинства городов и округов региона.

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Облизбирком зарегистрировал 267 кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области. Из них 107 одномандатников и 160 — по партийным спискам. «На сегодняшний день по 30 одномандатным избирательным округам зарегистрированы 107 кандидатов из 168 выдвинувшихся. Зарегистрированы списки кандидатов от политических партий по единому округу: КПРФ — 43 кандидата, ЛДПР — 45 кандидатов, „Новые люди“ — 41 кандидат, Партия пенсионеров — 31 кандидат», — сообщается в telegram-канале избиркома. Из 107 зарегистрированных кандидата-одномандатника 21 представляет «Единую Россию», 20 — КПРФ, 21 — ЛДПР, 19 — «Новых людей», 10 — Партию пенсионеров, 15 — эсеров, один — самовыдвиженец. Это кандидат по округу № 21 (бывший Чебаркульский) Елена Юртаева. Что касается регистрации партийных списков кандидатов ЕР и «Справедливой России», этот вопрос рассмотрят на заседании избиркома 17 июля. После регистрации кандидаты получают соответствующие удостоверения и приступают к активной фазе агитации за свои кандидатуры на выборах в заксобрание. Выборы в ЗСО состоятся с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит выбрать 30 депутатов-одномандатников и столько же — по партийным спискам. В эти же дни состоятся выборы в муниципальные собрания большинства городов и округов региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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