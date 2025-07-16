Пашинян рассказал, чего на самом деле хочет от России

Пашинян: Армения стремится к дружественным отношениям с Россией
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Пашинян заявил, что хочет с Россией обоюдного уважения
Пашинян заявил, что хочет с Россией обоюдного уважения Фото:

Ереван стремится к нормальным и дружественным отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности прекращения трансляции российских телеканалов.

«Мы хотим иметь с Россией нормальные, дружественные отношения, основанные на обоюдном уважении», — заявил Пашинян в ходе пресс-конференции. Трансляция велась Общественной телекомпанией Армении. По его словам, у него лично налажены уважительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Пашинян отметил, что складывается впечатление, будто в России есть силы, желающие заставить Армению принять решение о прекращении вещания российских телеканалов. Премьер добавил, что если такое решение будет навязано, ему придется пойти на него, но он против этого. Пашинян подчеркнул, что предпочел бы избежать подобных мер из-за негативных последствий для граждан.

Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с инициативой о прекращении вещания российских телеканалов на территории республики, охарактеризовав ведущих данных СМИ как лиц, оказывающих деструктивное влияние на отношения между Арменией и Россией. В ответ на это в Государственной думе Российской Федерации заявили, что Ереван избрал курс, аналогичный политике Украины.

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Ереван стремится к нормальным и дружественным отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности прекращения трансляции российских телеканалов. «Мы хотим иметь с Россией нормальные, дружественные отношения, основанные на обоюдном уважении», — заявил Пашинян в ходе пресс-конференции. Трансляция велась Общественной телекомпанией Армении. По его словам, у него лично налажены уважительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Пашинян отметил, что складывается впечатление, будто в России есть силы, желающие заставить Армению принять решение о прекращении вещания российских телеканалов. Премьер добавил, что если такое решение будет навязано, ему придется пойти на него, но он против этого. Пашинян подчеркнул, что предпочел бы избежать подобных мер из-за негативных последствий для граждан. Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с инициативой о прекращении вещания российских телеканалов на территории республики, охарактеризовав ведущих данных СМИ как лиц, оказывающих деструктивное влияние на отношения между Арменией и Россией. В ответ на это в Государственной думе Российской Федерации заявили, что Ереван избрал курс, аналогичный политике Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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