Пашинян рассказал, чего на самом деле хочет от России

Ереван стремится к нормальным и дружественным отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности прекращения трансляции российских телеканалов.
«Мы хотим иметь с Россией нормальные, дружественные отношения, основанные на обоюдном уважении», — заявил Пашинян в ходе пресс-конференции. Трансляция велась Общественной телекомпанией Армении. По его словам, у него лично налажены уважительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Пашинян отметил, что складывается впечатление, будто в России есть силы, желающие заставить Армению принять решение о прекращении вещания российских телеканалов. Премьер добавил, что если такое решение будет навязано, ему придется пойти на него, но он против этого. Пашинян подчеркнул, что предпочел бы избежать подобных мер из-за негативных последствий для граждан.
Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с инициативой о прекращении вещания российских телеканалов на территории республики, охарактеризовав ведущих данных СМИ как лиц, оказывающих деструктивное влияние на отношения между Арменией и Россией. В ответ на это в Государственной думе Российской Федерации заявили, что Ереван избрал курс, аналогичный политике Украины.
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