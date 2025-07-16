Верх-Исетский район Екатеринбурга возглавил бизнесмен

Новым главой Верх-Исетского района Екатеринбурга стал экс-директор ГУ комбинат «Новатор» Росрезерва по УрФО Владимир Лобанов, а также учредитель ряда компаний. Он будет исполнять обязанности руководителя и заместителя по благоустройству. На заседании коллегии днем 17 июля нового главу представил мэр Алексей Орлов.
Согласно данным открытых источников, Лобанов с 2002 по 2024 год руководил «Новатором». Параллельно, в 2018 году, был соучредителем компании «Илан». Предприятие занималось поставкой холодной воды и водоотведением. Также Лобанов владел компанией «АВТ Плюс». Предприятие специализировалось на очистке воды.
Прежнего главу Верх-Исетского района Андрея Морозова, занимавшего пост с 2019 года, Орлов отправил в отставку 1 июля. Причем, вместе с одним из заместителей по благоустройству. Морозов сам в этот момент находился в отпуске до 14 июля.
Информация о возможной отставке главы района изначально появилась в начале июня. Об этом URA.RU рассказали участники совещания по уборке города. На нем Орлов устроил разнос подчиненным. Особенно досталось Морозову.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!