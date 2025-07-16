16 июля 2025

Верх-Исетский район Екатеринбурга возглавил бизнесмен

Верх-Исетский район Екатеринбурга возглавил бизнесмен Лобанов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 2019 года главой района был Андрей Морозов
С 2019 года главой района был Андрей Морозов Фото:

Новым главой Верх-Исетского района Екатеринбурга стал экс-директор ГУ комбинат «Новатор» Росрезерва по УрФО Владимир Лобанов, а также учредитель ряда компаний. Он будет исполнять обязанности руководителя и заместителя по благоустройству. На заседании коллегии днем 17 июля нового главу представил мэр Алексей Орлов

Согласно данным открытых источников, Лобанов с 2002 по 2024 год руководил «Новатором». Параллельно, в 2018 году, был соучредителем компании «Илан». Предприятие занималось поставкой холодной воды и водоотведением. Также Лобанов владел компанией «АВТ Плюс». Предприятие специализировалось на очистке воды.

Андрей Морзов ушел в отставку 1 июля
Андрей Морзов ушел в отставку 1 июля
Фото:

Прежнего главу Верх-Исетского района Андрея Морозова, занимавшего пост с 2019 года, Орлов отправил в отставку 1 июля. Причем, вместе с одним из заместителей по благоустройству. Морозов сам в этот момент находился в отпуске до 14 июля. 

Информация о возможной отставке главы района изначально появилась в начале июня. Об этом URA.RU рассказали участники совещания по уборке города. На нем Орлов устроил разнос подчиненным. Особенно досталось Морозову.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым главой Верх-Исетского района Екатеринбурга стал экс-директор ГУ комбинат «Новатор» Росрезерва по УрФО Владимир Лобанов, а также учредитель ряда компаний. Он будет исполнять обязанности руководителя и заместителя по благоустройству. На заседании коллегии днем 17 июля нового главу представил мэр Алексей Орлов.  Согласно данным открытых источников, Лобанов с 2002 по 2024 год руководил «Новатором». Параллельно, в 2018 году, был соучредителем компании «Илан». Предприятие занималось поставкой холодной воды и водоотведением. Также Лобанов владел компанией «АВТ Плюс». Предприятие специализировалось на очистке воды. Прежнего главу Верх-Исетского района Андрея Морозова, занимавшего пост с 2019 года, Орлов отправил в отставку 1 июля. Причем, вместе с одним из заместителей по благоустройству. Морозов сам в этот момент находился в отпуске до 14 июля.  Информация о возможной отставке главы района изначально появилась в начале июня. Об этом URA.RU рассказали участники совещания по уборке города. На нем Орлов устроил разнос подчиненным. Особенно досталось Морозову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...