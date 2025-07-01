Орлов отправил в отставку главу крупного района Екатеринбурга: инсайд URA.RU подтвердился

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отправил в отставку, как ранее и прогнозировало URA.RU, главу Верх-Исетского района Андрея Морозова. Также уходит с поста один из его заместителей по благоустройству. Об этом сообщили источники, близкие к мэрии.
«Уходит Морозов и его заместитель по благоустройству. Уже готов сменщик. Им будет человек не из муниципальной власти», — рассказал собеседник URA.RU.
При этом на вопрос корреспондента URA.RU произошла ли отставка, Морозов ответил, что не в курсе. «Не знаю, я в отпуске до 14-го июля», — подчеркнул он. Район он возглавляет с января 2019 года.
Информация о возможной отставке главы появилась в начале июня. Об этом URA.RU рассказали участники совещания по уборке города. На нем Орлов устроил разнос подчиненным. Особенно досталось Морозову. После мэр объяснил, что кадровое решение еще не готово, глава Верх-Исетского района должен сделать правильные выводы и исправить работу.
На ежегодном отчете 24 июня 2025 года о своей работе депутатам гордумы Орлов пообещал в ближайшее время озвучить новые кадровые решения по людям, которые занимаются уборкой города. Добавив, что они будут приниматься и дальше на уровне районов.
В январе 2025 года в отставку ушел глава Кировского района Владимир Боликов. Заявление об уходе он подписал сразу после новогодних праздников. Среди одной из причин отставки также называлась плохая уборка.
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