Национализированная управляющая компания «Южуралзолото» будет продана

Перешедшая в собственность государства управляющая компания «Южуралзолото группа компаний в дальнейшем будет продана. Как сообщают СМИ, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме.
«Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, в первую очередь бизнес-объекты, которые есть у государства, работали дальше, нашли своего нового собственника. Поэтому государство будет поступать с этим пакетом так же, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов», — цитирует Силуанова ТАСС.
Силуанов добавил, что компания будет продана. По его словам, в прошлом году от реализации перешедших в госсобственность активов казна получила больше 100 млрд рублей, в этом году планируется получить от реализации таких объектов не меньшую сумму.
Советский суд Челябинска обратил в доход государства активы, принадлежавшие миллиардеру Константину Струкову. В собственность России перешли по 100% долей ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум», 45% и 35% долей в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», принадлежащих разным лицам, а также 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс «Экомодуль» (оставшиеся 33% зарегистрированы на также национализированный «Хоум»). Также Росимуществу передали 1% долей в уставном капитале ООО «Погрузочно-Транспортное Управление» и ООО «Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод». Как и в случае с «Экомодулем», по 99% долей в двух последних предприятиях, расположенных в городе Коркино, числятся за «Хоумом».
Ранее Струков лишился управляющей компании ЮГК, отвечающей за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. Решение о национализации холдинга ЮГК принял Советский райсуд Челябинска 11 июля. Инициатором иска выступила Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото».
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