15 июля 2025

Доли в шести активах челябинского золотодобытчика Струкова передали Росимуществу

Доли в шести активах челябинского золотодобытчика Струкова отошли государству
© Служба новостей «URA.RU»
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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, струков константин, березняковский карьер, гок
Процесс национализации активов Константина Струкова набирает обороты Фото:
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Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Число активов, переданных в собственность государства в рамках национализации холдинга «Южуралзолото» Константина Струкова, достигло шести. Это следует из данных СБИС.

Согласно ЕГРЮЛ, в собственность России перешли по 100% долей ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум», 45% и 35% долей в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», принадлежащих разным лицам, а также 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс «Экомодуль» (оставшиеся 33% зарегистрированы на также национализированный «Хоум»). Также Росимуществу передали 1% долей в уставном капитале ООО «Погрузочно-Транспортное Управление» и ООО «Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод». Как и в случае с «Экомодулем», по 99% долей в двух последних предприятиях, расположенных в городе Коркино, числятся за «Хоумом».

Ранее Струков лишился управляющей компании ЮГК, отвечающей за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. Решение о национализации холдинга ЮГК принял Советский райсуд Челябинска 11 июля. Инициатором иска выступила Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото».

В рамках национализации ЮГК активы и счета Струкова и аффилированных лиц арестованы. Сам он лишился контроля над холдингом, но продолжает оставаться в стране.

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Число активов, переданных в собственность государства в рамках национализации холдинга «Южуралзолото» Константина Струкова, достигло шести. Это следует из данных СБИС. Согласно ЕГРЮЛ, в собственность России перешли по 100% долей ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум», 45% и 35% долей в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», принадлежащих разным лицам, а также 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс «Экомодуль» (оставшиеся 33% зарегистрированы на также национализированный «Хоум»). Также Росимуществу передали 1% долей в уставном капитале ООО «Погрузочно-Транспортное Управление» и ООО «Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод». Как и в случае с «Экомодулем», по 99% долей в двух последних предприятиях, расположенных в городе Коркино, числятся за «Хоумом». Ранее Струков лишился управляющей компании ЮГК, отвечающей за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. Решение о национализации холдинга ЮГК принял Советский райсуд Челябинска 11 июля. Инициатором иска выступила Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото». В рамках национализации ЮГК активы и счета Струкова и аффилированных лиц арестованы. Сам он лишился контроля над холдингом, но продолжает оставаться в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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