Путин ждет министра транспорта с докладом по аэропорту Магнитогорска

Президент Владимир Путин в формате видеоконференции из Магнитогорска (Челябинская область) дал поручение министру транспорта РФ Андрею Никитину доложить о ситуации с реконструкцией городского аэропорта. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Путин заявил, что на следующей неделе ждет нового министра транспорта Никитина с докладом о сроках реконструкции аэропорта Магнитогорска. Он попросил у Никитина уточнить, предусмотрены ли в бюджете необходимые для достройки аэропорта 2,6 млрд рублей, и если нет, то заложить эти средства», — сообщил корреспондент агентства. Министр ответил, что представит необходимый доклад, и объект будет достроен в следующем году.
Вопрос о реконструкции аэропорта Путину задали во время встречи с рабочими. Президент ответил, что уже поговорил об этом с губернатором Алексеем Текслером по пути из аэропорта. Объект должен был быть сдан в конце прошлого года, однако подрядчик не выполнил обязательств. Теперь с ним идут судебные разбирательства. Президент отметил, что сам при приземлении почувствовал неровности взлетно-посадочной полосы.
Министр транспорта Андрей Никитин был назначен на пост на прошлой неделе. Это произошло после отставки и последующего самоубийства прежнего министра Романа Старовойта.
Путин прилетел в Магнитогорск 16 июля. На ММК президент ознакомился с работой крупнейшего инвестпроекта десятилетия — новой коксовой батареи и запустил крупное машиностроительное производство группы ММК. После у главы государства состоялась встреча с губернатором области Алексеем Текслером. Поздним вечером Путин прибудет в парк «Притяжение».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!