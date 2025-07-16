Депутат требует отменить концерт дуэта «Тату» в Ялте

Концерт воссоединившейся группы «Тату» в Ялте потребовали отменить из-за угрозы традиционным ценностям. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.
По информации источника, на выступление в Ялте, запланированное на 19 июля, обратила внимание глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ее письмо к главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову оказалось в распоряжении Собчак. По мнению Останиной, творчество культового коллектива 2000-х «противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям и может причинить вред детям». Также отмечается, что возрастное ограничение для гостей концерта было установлено неправильно: организаторы готовы пускать зрителей с четырех лет.
Юлия Волкова, участница известного российского поп-дуэта t.A.T.u., сообщила о планах на новое воссоединение с бывшей партнершей по группе Леной Катиной. Ранее, в начале июня, Волкова уже намекала на возможное возвращение коллектива. В тот момент идею поддержал певец Сергей Лазарев, заявив, что подобное решение назревало давно.
Напомним, группа t.A.T.u. приобрела широкую известность в начале 2000-х годов, став культурным феноменом того времени. Артистки использовали сценический образ школьниц, якобы принадлежащих к ЛГБТ*-сообществу (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации), что обеспечило им особую популярность среди молодежи. При этом сценический образ не отражал реальные отношения артисток в личной жизни.
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