Группа «Тату» объявила о воссоединении: мировая известность ЛГБТ*-школьниц, ссора и рак

Певица Юлия Волкова объявила о воссоединении группы «Тату»

Юлия Волкова (слева) вновь объявила о воссоединении группы Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/Globallookpress Участница российской поп-группы «Тату» (t.A.t.u.) Юлия Волкова рассказала о новом воссоединении с коллегой по дуэту Леной Катиной. В начале июня Волкова уже делала намек на очередное возрождение группы. Тогда их даже поддержал певец Сергей Лазарев, отметив, что это давно пора было сделать. Группа была феноменом в двухтысячные. Они активно использовали имидж ЛГБТ*-школьниц (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации), чем завоевали популярность у тогдашних тинейджеров. Причем их образы не имели ничего общего с личной жизнью. Дуэт обожали не только в России, но и во многих странах мира. Они успели выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение», запустить собственное реалити-шоу, выпустить три альбома и устать друг от друга. Участниц коллектива связывали крупный скандал, распад и воссоединения. Подробности легендарной группы — в материале URA.RU. Появление группы и первый успех Группа «Тату» была придумана в 1999 году сценаристом, режиссером и продюсером Иваном Шаповаловым. В ходе кастинга, организованного на студии «Мосфильм», среди 500 претенденток для участия в проекте были выбраны две школьницы 15-и лет — Лена Катина и Юлия Волкова. Они обе выступали в детском коллективе «Непоседы». Для их дуэта тут же были придуманы скандальные образы. Катина и Волкова изображали страстно влюбленных друг в друга юных представительниц ЛГБТ-сообщества. Продюсер группы активно эксплуатировал образ влюбленных в друг друга школьниц Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Globallookpress Именно на эксплуатации этого имиджа осенью 2000 года вышла их первая совместная песня «Я сошла с ума». На протяжении нескольких месяцев композиция удерживала лидирующие позиции в плейлистах и чартах. Девушки в одночасье стали звездами. Затем они выпустили еще одну песню, которая буквально взорвала умы тогдашних тинейджеров — «Нас не догонят». Позднее в 2001 году был выпущен первый альбом группы «200 по встречной». Несмотря на то, что он был выпущен на русском языке, он побил всевозможные рекорды по популярности не только в РФ, но и в Восточной Европе. Альбом также был в лидерах чартов Словакии, Чехии, Болгарии и Польше. Появление таких прорывных композиций дало толчок к международному успеха «Тату». Международное признание группы С выпуском международного альбома к группе пришла всемирная известность Фото: Aleksey Trishin/Russian Look/Globallookpress В ноябре 2002 года группа провела ребрендинг названия и стала называться t.A.T.u. Певицы приступили к созданию альбома на английском языке. Для российской аудитории участницы коллектива представили композицию «Простые движения», а также сняли видео на эту песню. Как и ранее, в содержании вновь прослеживался провокационный подтекст. В английской версии композиция «Я сошла с ума» была представлена под названием «All the Things She Said». Этот трек приобрел широкую популярность и занял высокие позиции в чартах США, Великобритании, Франции, Японии, Новой Зеландии, а также в ряде европейских стран, Мексике и других государствах. Благодаря этому релизу группа t.A.T.u. обрела мировую известность. До этого ни одному российскому исполнителю не удавалось достичь столь значительных результатов на международной сцене. Тираж альбома «200 km/h in the Wrong Lane» превысил семь миллионов копий. Еще одной успешной композицией с этой пластинки стала песня «Not Gonna Get Us», в оригинале известная как «Нас не догонят». Участие t.A.T.u в «Евровидении» На «Евровидении 2003» группа заняла третье место Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Участниц коллектива было решено отправить на главный музыкальный конкурс Европы, поскольку была большая уверенность, что на волне успеха девушки точно займут первое место. На «Евровидении-2003» они выступили с песней «Не верь, не бойся, не проси». Однако участию помешало несколько факторов: дуэт не успел как следует подготовиться к конкурсу из-за постоянных гастролей, да и само отношение девушек и их продюсера было несерьезным. Вдобавок у Волковой обострились проблемы с голосом. Из-за этого Катина на финальном прогоне выступала одна. Но даже несмотря на это t.A.T.u заняли третье место, уступив тогдашнему лидеру Турции всего три балла. «Тату в Поднебесной» На телеканале СТС в 2004 году было запущено реалити-шоу «Тату в Поднебесной». Съемки проекта были организованы в московской гостинице «Пекин», расположенной на Триумфальной площади. Согласно изначальному плану, Катина и Волкова должны были представить свой второй альбом, которого поклонники ожидали с большим нетерпением. Тем не менее, выпуск релиза так и не состоялся по причине поведения Ивана Шаповалова, который, как стало известно, начал употреблять запрещенные вещества. Девушки разорвали отношения с продюсером. В итоге участницы получили самостоятельность, сохранив за собой права на бренд t.A.T.u. Спад популярности и первый распад группы Лена Катина и Юлия Волкова в 2005 году выпустили новый альбом, который получил два названия: на международном рынке он вышел под названием «Dangerous and Moving», а русскоязычная версия была представлена как «Люди инвалиды». Третий альбом t.A.T.u, выпущенный на русском языке в октябре 2008 года под названием «Веселые улыбки», а на английском — как «Waste Management», стал наименее успешным с точки зрения популярности. Девушки начали уставать друг от друга. И в 2011 году стало известно, что коллектив впервые распался. Скандал между участницами коллектива Катина рассказала о грубом отношении к ней Волковой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Впервые девушки вновь выступили в декабре 2012 года в финале румынской версии шоу «Голос». В апреле 2013-го группа дала первый после распада концерт. А еще спустя год они выступили на церемонии открытия Зимней Олимпиады в Сочи. Спустя 10 дней стало известно о разладе между певицами. Катина призналась, что Волкова допускала грубые высказывания в ее адрес и даже грозилась найти ей замену. "По причине некорректного поведения со стороны Юли в отношении меня наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. Помимо грубых и обидных высказываний в мой адрес, Юля поставила ультиматум. Она отказалась продолжать сотрудничество в проекте t.A.T.u., если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся группы. Иначе "она найдет другую рыжую кудрявую девочку", чтобы меня заменить. Считаю наше дальнейшее общение невозможным. Очень жаль, что надежды поклонников на воссоединение не оправдались", — обращение с этим появилось на YouTube-канале Катиной 17 февраля 2014 года. До конфликта Катина и Волкова совместно записали композицию «Любовь в каждом мгновении», на которую, согласно контрактным обязательствам, был запланирован выпуск видеоклипа. Однако съемки проходили раздельно: каждая из исполнительниц появлялась на площадке в разное время, и их рабочие графики не пересекались. Впоследствии песня вышла не под брендом группы «Тату», а была представлена под именами обеих солисток. Новый виток воссоединений Волкова за два месяца 2025 года уже дважды намекнула фанатам на воссоединение коллектива Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press В 2022 году участницы выступили в Минске с тремя песнями. В 2023-м они исполнили «Нас не догонят» перед началом футбольного матча Зенит — Спартак в Санкт-Петербурге. В июне 2025 года Волкова намекнула на воссоединение группы. Ее поддержал певец Сергей Лазарев, указав, что это давно пора было сделать. А уже спустя месяц Волкова выпустила в соцсетях заявление, в котором вновь подогрела желание фанатов группы о воссоединении коллектива. «Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного», — написала Юлия Волкова в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Она также опубликовала совместную фотосессию с Катиной. Скандалы, связанные с группой Эксплуатация образа школьниц Сексуальная объективация, по сути, легла в основу успеха группы «Тату». Как стало известно из интервью с Ксенией Собчак, продюсер Иван Шаповалов чаще всего реализовывал подобные идеи через Волкову, так как был уверен, что она, в отличие от Катиной, не станет ему отказывать. Именно Волкову он попросил заняться мастурбацией перед камерой во время съемок клипа на песню «Простые движения». По воспоминаниям Волковой, она справилась с ситуацией. «В общем, я справилась с задачей. Включила все свои ресурсы», — рассказала участница группы в интервью Собчак. Голодание Катиной для съемок клипа По словам Катиной, у нее возникли проблемы со здоровьем из-за влияния на нее продюсера Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress По словам Лены Катиной Шаповалов сказал, что не будет снимать ее в клипе, если она не сбросит вес. На этом фоне певица отказалась от еды и скинула 10 килограммов. Из-за чего в будущем возникли серьезные проблемы со здоровьем. «Я это сделала, но я прекратила есть, у меня начались голодные обмороки по итогу. Потом уже, в 20 лет, мне вырезали желчный пузырь, потому что там вырос камень размером с оливку, я его потом видела. Конечно, это из-за неправильного питания, в том числе», — рассказала Катина в интервью сайту RTVI. Война в Ираке, политическая карьера и болезнь Протест против войны в Ираке Волкова в 2003 году выступила против военной кампании США в Ираке, а в 2022 осудила действия Кремля Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Globallookpress Группа «Тату» оказалась в центре внимания американских СМИ в феврале 2003 года. Тогда девушек позвали на выступление на телеканал NBC. Однако им поставили лишь одно условие: не целоваться в прямом эфире. Про второе, видимо, сказать не успели. В то время США как раз принимали участие в военной кампании в Ираке. В итоге девушки, исполняя свой хит «All the Things She Said», повернулись к залу в футболках, на которых был выведен нецезнузрный пацифисткий лозунг. Тогда вся американская публика узнала, что участницы коллектива выступают против военных действий в Ираке. Случай повторился на следующий день, когда их позвали в эфир телеканала ABC. Запрет на футболки от редакторов им уже донесли, однако во время разговора Волкова написала на руке ту же самую фразу, что, опять же, увидели зрители. Рак Волковой В 2021 году у Волковой обнаружили рак щитовидной железы. Ей провели операцию по удалению опухоли, после чего певица не могла нормально разговаривать. В 2019 году случился рецидив рака, который Волковой удалось побороть. Политическая карьера Волковой Юлия Волкова в апреле 2021 года зарегистрировалась в качестве кандидата для участия в праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области. Обращаясь к избирателям, артистка подчеркнула, что ее решение выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму продиктовано стремлением внести вклад в развитие общества и оказывать поддержку жителям региона. *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации

