Украинский дрон врезался в жилой дом в Воронеже

Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили местные жители. Инцидент произошел на улице Айвазовского, где дрон повредил верхние этажи многоэтажки.
«Беспилотник попал в дом, обломки вместе с частью фасада упали на припаркованные машины», — рассказали местные жители Mash. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет.
Ранее в Воронеже уже фиксировались атаки украинских беспилотников: тогда, по данным местных telegram-каналов, были повреждены автомобили, торговые павильоны и жилые дома на нескольких улицах города, а некоторые жители получили ранения и им была оказана медицинская помощь.
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