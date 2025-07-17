Украинский дрон врезался в жилой дом в Воронеже

Украинский беспилотник врезался в дом в Воронеже
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Дрон ВСУ врезался в жилой дом
Дрон ВСУ врезался в жилой дом Фото:
новость из сюжета
В Воронеже украинский беспилотник влетел в жилой дом

Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили местные жители. Инцидент произошел на улице Айвазовского, где дрон повредил верхние этажи многоэтажки.

«Беспилотник попал в дом, обломки вместе с частью фасада упали на припаркованные машины», — рассказали местные жители Mash. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет.

Ранее в Воронеже уже фиксировались атаки украинских беспилотников: тогда, по данным местных telegram-каналов, были повреждены автомобили, торговые павильоны и жилые дома на нескольких улицах города, а некоторые жители получили ранения и им была оказана медицинская помощь.

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Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщили местные жители. Инцидент произошел на улице Айвазовского, где дрон повредил верхние этажи многоэтажки. «Беспилотник попал в дом, обломки вместе с частью фасада упали на припаркованные машины», — рассказали местные жители Mash. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет. Ранее в Воронеже уже фиксировались атаки украинских беспилотников: тогда, по данным местных telegram-каналов, были повреждены автомобили, торговые павильоны и жилые дома на нескольких улицах города, а некоторые жители получили ранения и им была оказана медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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