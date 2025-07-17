В Белгородской области от сброса взрывчатки с БПЛА погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гладков выразил соболезнования семье погибшей
Гладков выразил соболезнования семье погибшей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области из-за детонации боевой части украинского дрона погибла женщина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. 

«В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — написал Гладков в  telegram-канале. 

Он добавил, что дом, где жила погибшая, загорелся из-за детонации боеприпаса в беспилотнике. На место трагедии выехали пожарные.

Отмечается, что сегодня ночью за три часа средства ПВО сбили над Белгородской областью 29 дронов. Также БПЛА ликвидированы над Брянским и Липецким регионами, передает «Национальная служба новостей». За это время в белгородском селе Прицепиловка дрон нанес удар по частному дому, пострадал местный житель. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области из-за детонации боевой части украинского дрона погибла женщина. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.  «В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — написал Гладков в  telegram-канале.  Он добавил, что дом, где жила погибшая, загорелся из-за детонации боеприпаса в беспилотнике. На место трагедии выехали пожарные. Отмечается, что сегодня ночью за три часа средства ПВО сбили над Белгородской областью 29 дронов. Также БПЛА ликвидированы над Брянским и Липецким регионами, передает «Национальная служба новостей». За это время в белгородском селе Прицепиловка дрон нанес удар по частному дому, пострадал местный житель. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...