Дрон ВСУ врезался в жилой дом, трое детей пострадали: что известно о происшествии в Воронеже

Ранним утром дрон ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже в районе улицы Айвазовского. Здание повреждено, окна выбиты, стена разрушена.
Есть пострадавшие. Один из подъездов был эвакуирован. Для людей организуется временный пункт размещения. Также сообщается, что на месте ведут работу экстренные службы. Все о происшествии — в материале URA.RU.
Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом
Утром над Воронежем были сбиты беспилотники. По предварительной информации, их было не менее пяти. Один из них влетел в жилой многоэтажный дом. Дрон попал в 16 жилой и 17 технический этаж.
Разрушен фасад здания. Повреждены как минимум четыре квартиры: в одной из них разрушена стена, а в нескольких выбиты окна.
Продолжается обнаружение обломков беспилотников, которых сбили ночью над городом. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Также, помимо фасада и квартир, были повреждены автомобили, на которые рухнули кирпичи. Они были припаркованы во дворе здания.
Пострадавшие
По предварительной информации, после попадания беспилотника пострадали трое несовершеннолетних. Двое юношей с травмами головы госпитализированы, а девушке с резаными ранами рук и ног помогли на месте. Сообщил губернатор области.
Помимо этого, по словам очевидцев, женщина с детьми, которая жила на 16 этаже, уехали на скорой помощи. Об их состоянии информации не поступало.
Помощь со стороны властей
Губернатор области сообщил, что жильцы одного из подъездов дома уже эвакуированы. Для них организуется пункт временного размещения. На месте находятся экстренные службы.
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