Три жителя Белгородской области погибли в результате атак ВСУ

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Гладков заявил о жертвах в результате ночной атаки ВСУ на Белгородскую область
Гладков заявил о жертвах в результате ночной атаки ВСУ на Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки украинской армии на Белгородскую область в ночь на 17 июля погибли три мирных жителям, еще 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«Тяжелый день, очередной тяжелый день выдался в Белгородской области. За вчерашний день три мирных жителя погибло в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины», — написал Гладков в telegram-канале

Также пострадали 17 человек, всем им оказывается необходимая медпомощь. Также в Грайворонском округе региона из-за детонации боевой части дрона ВСУ погибла женщина. Взрыв произошел в доме, куда и прилетел беспилотник. На месте трагедии работают пожарные бригады.

Как отметил Вячеслав Гладков, уровень угрозы в регионе возрастает, и наибольшую опасность для Белгородской области сейчас представляют беспилотники. В связи с этим совместно с силовиками ежедневно обсуждаются вопросы по усилению мер безопасности. По словам губернатора, решить проблему одной мерой невозможно, поэтому реализуется целый комплекс шагов — особое внимание уделяется оперативному информированию населения о возможных опасностях. 

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В результате атаки украинской армии на Белгородскую область в ночь на 17 июля погибли три мирных жителям, еще 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  «Тяжелый день, очередной тяжелый день выдался в Белгородской области. За вчерашний день три мирных жителя погибло в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины», — написал Гладков в telegram-канале.  Также пострадали 17 человек, всем им оказывается необходимая медпомощь. Также в Грайворонском округе региона из-за детонации боевой части дрона ВСУ погибла женщина. Взрыв произошел в доме, куда и прилетел беспилотник. На месте трагедии работают пожарные бригады. Как отметил Вячеслав Гладков, уровень угрозы в регионе возрастает, и наибольшую опасность для Белгородской области сейчас представляют беспилотники. В связи с этим совместно с силовиками ежедневно обсуждаются вопросы по усилению мер безопасности. По словам губернатора, решить проблему одной мерой невозможно, поэтому реализуется целый комплекс шагов — особое внимание уделяется оперативному информированию населения о возможных опасностях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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