16 июля 2025

Исполняющей полномочия президента национализированной УК ЮГК стала Лариса Ивлева

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ГК ЮГК перешла в собственность государства
ГК ЮГК перешла в собственность государства Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Исполняющей полномочия президента национализированной управляющей компании «ЮГК», которая отвечает за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае, назначена Лариса Ивлева. Соответствующая информация появилась в сервисе СБИС.

«ООО УК ГК, Ивлева Лариса Владимировна. Исполняющий полномочия президента с 16.07.2025 года», — указано в данных сервиса СБИС.

В базе данных ЕГРЮЛ собственником Управляющей компании «ЮГК» с 15 июля является Российская Федерация. Ранее все доли уставного капитала УК «ЮГК» находились в собственности Константина Струкова, основавшего холдинг «Южуралзолото». Под управлением УК «ЮГК» находятся такие предприятия, как ПАО «Южуралзолото группа компаний» (расположенное в Челябинской области), АО «Коммунаровский рудник» (в Республике Хакасия), а также АС «Прииск Дражный» (Красноярский край).

Советский районный суд города Челябинска 11 июля вынес решение о национализации холдинга ЮГК. Иск был подан Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Ведомство утверждает, что Валерий Струков, воспользовавшись своим служебным положением и должностями в государственных структурах, противоправно установил контроль над ПАО «Южуралзолото». Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, УК ЮГК в дальнейшем будет продана.

У УК ЮГК назначена исполняющая полномочия президента
У УК ЮГК назначена исполняющая полномочия президента
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Исполняющей полномочия президента национализированной управляющей компании «ЮГК», которая отвечает за работу предприятий в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае, назначена Лариса Ивлева. Соответствующая информация появилась в сервисе СБИС. «ООО УК ГК, Ивлева Лариса Владимировна. Исполняющий полномочия президента с 16.07.2025 года», — указано в данных сервиса СБИС. В базе данных ЕГРЮЛ собственником Управляющей компании «ЮГК» с 15 июля является Российская Федерация. Ранее все доли уставного капитала УК «ЮГК» находились в собственности Константина Струкова, основавшего холдинг «Южуралзолото». Под управлением УК «ЮГК» находятся такие предприятия, как ПАО «Южуралзолото группа компаний» (расположенное в Челябинской области), АО «Коммунаровский рудник» (в Республике Хакасия), а также АС «Прииск Дражный» (Красноярский край). Советский районный суд города Челябинска 11 июля вынес решение о национализации холдинга ЮГК. Иск был подан Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Ведомство утверждает, что Валерий Струков, воспользовавшись своим служебным положением и должностями в государственных структурах, противоправно установил контроль над ПАО «Южуралзолото». Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, УК ЮГК в дальнейшем будет продана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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