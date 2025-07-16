Из Сургута запускают новые рейсы в Геленджик

Полеты в Геленджик из Сургута начнут выполняться с 30 июля
Авиакомпания Utair с 30 июля начнет выполнять авиайрейсы по маршруту «Сургут — Геленджик». Об этом сообщается на сайте аэропорта Геленджика.
«Вылет — 07:50. Прилет — 11:50. Период полетов с 30.07 2025 по 22.10.2025», — сообщается на сайте аэропорта. Рейсы будут выполняться по средам.
Ранее URA.RU писало, что компания Uzbekistan Airways изменила расписание рейсов из Нижневартовска в Узбекистан. А до этого компания «РусЛайн» запустила новые авиамаршруты из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург.
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