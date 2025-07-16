16 июля 2025

Из Сургута запускают новые рейсы в Геленджик

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Полеты в Геленджик из Сургута начнут выполняться с 30 июля
Полеты в Геленджик из Сургута начнут выполняться с 30 июля Фото:

Авиакомпания Utair с 30 июля начнет выполнять авиайрейсы по маршруту «Сургут — Геленджик». Об этом сообщается на сайте аэропорта Геленджика.

«Вылет — 07:50. Прилет — 11:50. Период полетов с 30.07 2025 по 22.10.2025», — сообщается на сайте аэропорта. Рейсы будут выполняться по средам.

Ранее URA.RU писало, что компания Uzbekistan Airways изменила расписание рейсов из Нижневартовска в Узбекистан. А до этого компания «РусЛайн» запустила новые авиамаршруты из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург.

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Авиакомпания Utair с 30 июля начнет выполнять авиайрейсы по маршруту «Сургут — Геленджик». Об этом сообщается на сайте аэропорта Геленджика. «Вылет — 07:50. Прилет — 11:50. Период полетов с 30.07 2025 по 22.10.2025», — сообщается на сайте аэропорта. Рейсы будут выполняться по средам. Ранее URA.RU писало, что компания Uzbekistan Airways изменила расписание рейсов из Нижневартовска в Узбекистан. А до этого компания «РусЛайн» запустила новые авиамаршруты из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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