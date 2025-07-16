16 июля 2025

В Екатеринбурге начали судить жену бывшего вице-мэра Контеева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Контеева в суде
Лариса Контеева в суде Фото:

В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над Ларисой Контеевой — супругой экс-вице-мэра Виктора Контеева, — которую обвиняют в пособничестве во взятке и пособничестве в вымогательстве. Следствие считает, что она причинила материальный ущерб в размере 129 млн рублей, передает корреспондент URA.RU.

Лариса Контеева была в медицинской маске и не обращала внимание на журналистов. Близкие в суд поддержать ее не пришли. Прокурор попросил продлить меру пресечения. Контеева находится под домашним арестом.

Силовики объявили ее в розыск в 2011 году. Тогда она покинула Россию, и добровольно вернулась лишь в конце 2024-го. Следствие считает, что Контеева якобы вступила в сговор с мужем и требовала у бизнесвумен переписать доли овощебазы №4. Позже актив якобы легализовали через фиктивные сделки. По слухам, Контеева якобы написала явку с повинной. Сама она никак не комментирует свое уголовное дело.

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В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над Ларисой Контеевой — супругой экс-вице-мэра Виктора Контеева, — которую обвиняют в пособничестве во взятке и пособничестве в вымогательстве. Следствие считает, что она причинила материальный ущерб в размере 129 млн рублей, передает корреспондент URA.RU. Лариса Контеева была в медицинской маске и не обращала внимание на журналистов. Близкие в суд поддержать ее не пришли. Прокурор попросил продлить меру пресечения. Контеева находится под домашним арестом. Силовики объявили ее в розыск в 2011 году. Тогда она покинула Россию, и добровольно вернулась лишь в конце 2024-го. Следствие считает, что Контеева якобы вступила в сговор с мужем и требовала у бизнесвумен переписать доли овощебазы №4. Позже актив якобы легализовали через фиктивные сделки. По слухам, Контеева якобы написала явку с повинной. Сама она никак не комментирует свое уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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