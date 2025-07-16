В Екатеринбурге начали судить жену бывшего вице-мэра Контеева. Фото

17 июля 2025 в 12:33 Размер текста - 17 +

Лариса Контеева в суде Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над Ларисой Контеевой — супругой экс-вице-мэра Виктора Контеева, — которую обвиняют в пособничестве во взятке и пособничестве в вымогательстве. Следствие считает, что она причинила материальный ущерб в размере 129 млн рублей, передает корреспондент URA.RU. Лариса Контеева была в медицинской маске и не обращала внимание на журналистов. Близкие в суд поддержать ее не пришли. Прокурор попросил продлить меру пресечения. Контеева находится под домашним арестом. Силовики объявили ее в розыск в 2011 году. Тогда она покинула Россию, и добровольно вернулась лишь в конце 2024-го. Следствие считает, что Контеева якобы вступила в сговор с мужем и требовала у бизнесвумен переписать доли овощебазы №4. Позже актив якобы легализовали через фиктивные сделки. По слухам, Контеева якобы написала явку с повинной. Сама она никак не комментирует свое уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над Ларисой Контеевой — супругой экс-вице-мэра Виктора Контеева, — которую обвиняют в пособничестве во взятке и пособничестве в вымогательстве. Следствие считает, что она причинила материальный ущерб в размере 129 млн рублей, передает корреспондент URA.RU. Лариса Контеева была в медицинской маске и не обращала внимание на журналистов. Близкие в суд поддержать ее не пришли. Прокурор попросил продлить меру пресечения. Контеева находится под домашним арестом. Силовики объявили ее в розыск в 2011 году. Тогда она покинула Россию, и добровольно вернулась лишь в конце 2024-го. Следствие считает, что Контеева якобы вступила в сговор с мужем и требовала у бизнесвумен переписать доли овощебазы №4. Позже актив якобы легализовали через фиктивные сделки. По слухам, Контеева якобы написала явку с повинной. Сама она никак не комментирует свое уголовное дело.