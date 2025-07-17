На Украине выбрали нового премьера

Верховная Рада утвердила Юлию Свириденко на пост премьер-министра Украины
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Свириденко ранее занимала посты первого вице-премьера и министра экономики Украины
Свириденко ранее занимала посты первого вице-премьера и министра экономики Украины Фото:

Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее она занимала должности первого вице-премьера и министра экономики. 

Решение о назначении Свириденко на пост поддержали 262 депутата. Подобное значение превышает установленный минимум в 226 голосов. При этом против ее кандидатуры выступили 22 парламентария, воздержались — 26, а не голосовали — 22 человека.

Юлия Свириденко с 2021 года занимала должности первого вице-премьера и министра экономики Украины, а в мае этого года подписала соглашение с США по редкоземельным металлам. После голосования в Раде она возглавила правительство вместо Дениса Шмыгаля, который находился на этом посту более пяти лет.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение о назначении Шмыгаля на должность министра обороны. Действующий глава Минобороны Рустем Умеров рассматривается в качестве кандидата на пост посла страны в Штатах. Однако наиболее вероятным кандидатом на пост посла киевские политик считают министра юстиции Ольгу Стефанишину. 

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее она занимала должности первого вице-премьера и министра экономики.  Решение о назначении Свириденко на пост поддержали 262 депутата. Подобное значение превышает установленный минимум в 226 голосов. При этом против ее кандидатуры выступили 22 парламентария, воздержались — 26, а не голосовали — 22 человека. Юлия Свириденко с 2021 года занимала должности первого вице-премьера и министра экономики Украины, а в мае этого года подписала соглашение с США по редкоземельным металлам. После голосования в Раде она возглавила правительство вместо Дениса Шмыгаля, который находился на этом посту более пяти лет. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение о назначении Шмыгаля на должность министра обороны. Действующий глава Минобороны Рустем Умеров рассматривается в качестве кандидата на пост посла страны в Штатах. Однако наиболее вероятным кандидатом на пост посла киевские политик считают министра юстиции Ольгу Стефанишину.  *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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