Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее она занимала должности первого вице-премьера и министра экономики.
Решение о назначении Свириденко на пост поддержали 262 депутата. Подобное значение превышает установленный минимум в 226 голосов. При этом против ее кандидатуры выступили 22 парламентария, воздержались — 26, а не голосовали — 22 человека.
Юлия Свириденко с 2021 года занимала должности первого вице-премьера и министра экономики Украины, а в мае этого года подписала соглашение с США по редкоземельным металлам. После голосования в Раде она возглавила правительство вместо Дениса Шмыгаля, который находился на этом посту более пяти лет.
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение о назначении Шмыгаля на должность министра обороны. Действующий глава Минобороны Рустем Умеров рассматривается в качестве кандидата на пост посла страны в Штатах. Однако наиболее вероятным кандидатом на пост посла киевские политик считают министра юстиции Ольгу Стефанишину.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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