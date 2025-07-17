В МИД РФ не исключили визита Ким Чен Ына в Россию в нынешнем году

МИД РФ: Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию в этом году
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Последний визит Ким Чен Ына в Россию был в 2023 году
Последний визит Ким Чен Ына в Россию был в 2023 году Фото:

Председатель КНДР Ким Чен Ын получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина посетить Россию в 2025 году. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну», — заявил Руденко в беседе с агентством РИА Новости. Он отметил, что детали визита, включая повестку и даты, обсуждаются профильными ведомствами двух стран. Окончательное решение о времени визита будет принято после дипломатических согласований.

Последний раз Ким Чен Ын был в России 13 сентября 2023 года. В этот день он встретился с Путиным на космодроме Восточный. Первый его визит в Россию состоялся в 2019 году и длился три дня. Тогда он приехал в Москву на бронепоезде. 

В 2024 году между Россией и КНДР активизировались дипломатические контакты: состоялся второй раунд стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, а также прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, по итогам которой был подписан договор о стратегическом партнерстве. Первый раунд переговоров прошел в Москве в январе 2024 года, а в октябре того же года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Пхеньян и передал Ким Чен Ыну приветствие от Владимира Путина.

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Председатель КНДР Ким Чен Ын получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина посетить Россию в 2025 году. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну», — заявил Руденко в беседе с агентством РИА Новости. Он отметил, что детали визита, включая повестку и даты, обсуждаются профильными ведомствами двух стран. Окончательное решение о времени визита будет принято после дипломатических согласований. Последний раз Ким Чен Ын был в России 13 сентября 2023 года. В этот день он встретился с Путиным на космодроме Восточный. Первый его визит в Россию состоялся в 2019 году и длился три дня. Тогда он приехал в Москву на бронепоезде.  В 2024 году между Россией и КНДР активизировались дипломатические контакты: состоялся второй раунд стратегического диалога на уровне министров иностранных дел, а также прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, по итогам которой был подписан договор о стратегическом партнерстве. Первый раунд переговоров прошел в Москве в январе 2024 года, а в октябре того же года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Пхеньян и передал Ким Чен Ыну приветствие от Владимира Путина.
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