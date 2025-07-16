16 июля 2025

Последние фото режиссера Мороза оказались сделаны на кинофестивале в ХМАО

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Юрий Мороз приезжал в Ханты-Мансийск на «Дух огня» в марте 2025 года
Юрий Мороз приезжал в Ханты-Мансийск на «Дух огня» в марте 2025 года Фото:

Одни из последних фотографий, на которых запечатлен Юрий Мороз, оказались сделаны на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Российский актер и режиссер ушел из жизни спустя четыре месяца после визита в Югру.

Мороз известен как работами над сериалами («Каменская», «Инквизитор», третий сезон «Содержанок»), так и экранизацией романа Достоевского «Братья Карамазовы». А его первым фильмом стала фантастическая картина по роману Кира Булычева — «Подземелье ведьм». На «Духе огня», который прошел в марте 2025 года, именитый режиссер был членом жюри конкурса российских дебютов.

На момент, когда Мороз приехал в Ханты-Мансийск, он уже, вероятно, имел паллиативный статус. Режиссер боролся с раком поджелудочной железы еще с 2023 года. Фотографы поймали в объектив Юрия на красной дорожке и церемонии закрытия «Духа огня» — эти снимки оказались одними из последних, на которых Мороз запечатлен при жизни.

Режиссер скончался после продолжительной болезни 14 июля в возрасте 68 лет. Церемония прощания прошла в Москве, а похороны планируются на Ваганьковском кладбище рядом с первой супругой Мороза, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году.

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Одни из последних фотографий, на которых запечатлен Юрий Мороз, оказались сделаны на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Российский актер и режиссер ушел из жизни спустя четыре месяца после визита в Югру. Мороз известен как работами над сериалами («Каменская», «Инквизитор», третий сезон «Содержанок»), так и экранизацией романа Достоевского «Братья Карамазовы». А его первым фильмом стала фантастическая картина по роману Кира Булычева — «Подземелье ведьм». На «Духе огня», который прошел в марте 2025 года, именитый режиссер был членом жюри конкурса российских дебютов. На момент, когда Мороз приехал в Ханты-Мансийск, он уже, вероятно, имел паллиативный статус. Режиссер боролся с раком поджелудочной железы еще с 2023 года. Фотографы поймали в объектив Юрия на красной дорожке и церемонии закрытия «Духа огня» — эти снимки оказались одними из последних, на которых Мороз запечатлен при жизни. Режиссер скончался после продолжительной болезни 14 июля в возрасте 68 лет. Церемония прощания прошла в Москве, а похороны планируются на Ваганьковском кладбище рядом с первой супругой Мороза, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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