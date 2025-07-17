Как поливать помидоры в жару: советы садовода

Жара дни — это не только стресс для растений, но и испытание для садоводов. От полива помидоров зависит урожай и здоровье кустов. Садовод с 30-летним опытом и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова рассказала URA.RU, как правильно поливать томаты в жару, чтобы они не заболели фитофторой и вершинной гнилью, не трескались и давали щедрый урожай.
Что будет, если неправильно поливать томаты
Неправильный полив томатов летом — это быстрый путь остаться без урожая, даже если кусты выглядели крепкими. В жару томаты легко подхватывают фитофтору и страдают от вершинной гнили, если влага в почве распределяется неравномерно, а листья остаются мокрыми ночью. Особенно опасно увлекаться «поливом от души» после засухи: плоды могут треснуть, а кусты начнут гнить у корней.
«Полив томатов — дело тонкое, — предупреждает садовод Самойлова. — От неправильного полива страдает урожай, появляются болезни, плоды трескаются. Часто к этому приводит хаотичный полив, когда растения то жажду испытывают, то их резко и много поливают».
Томаты не прощают спешки и ошибок с водой. Залить кусты «на всякий случай» перед отъездом на дачу или лить холодной водой из скважины — значит получить треснувшие томаты и болезни на листьях.
Как часто поливать помидоры в жару
Лето — это не только жара, но и разный подход к поливу томатов в разные дни. В прохладные периоды полив сокращают, в жару — усиливают, но не превращают грядки в болото. Томаты, в отличие от огурцов и кабачков, обладают глубокой корневой системой и могут переносить небольшие паузы в поливе, но не терпят крайностей.
В открытом грунте в жару томаты поливают два-три раза в неделю, расходуя по три-четыре литра на куст в начале июля и до 6 литров в конце месяца на песчаных почвах. В теплице в сильную жару может потребоваться также два-три полива в неделю, особенно если нет капельного орошения.
«В профессиональных теплицах томаты поливают ежедневно через капельный полив, часто добавляя удобрения, — рассказывает Самойлова. — В обычных условиях частота поливов зависит от почвы и климата. Но важно помнить: перед массовым созреванием плодов полив нужно приостанавливать, иначе помидоры треснут от избытка влаги».
Полив следует проводить вечером, в 17–18 часов, чтобы к ночи листья и верхний слой почвы успели просохнуть, снижая риск грибковых заболеваний. При резкой жаре выше +30 градусов полив делают более обильным, но точечным — не по всей площади, а к корням.
Как правильно поливать томаты: капельный, точечный, по лункам
Лучший способ полива помидоров летом — это капельный или точечный полив по лункам. Так влага попадает прямо к корням, не повышая общую влажность в теплице или на грядке и не провоцируя фитофтору.
«В специальной литературе пишут, что томаты нужно поливать редко, но обильно, — объясняет садовод. — На деле так и есть. У томатов более глубокая корневая система, чем у огурцов, поэтому их поливают реже. Но при отсутствии капельного полива важно уменьшить площадь испарения. Я советую сделать при посадке между рядами продольную канавку, закрыть ее качественной полевой соломой (а не травой от газонокосилки). Вода будет попадать строго в лунку и уходить к корням, а не растекаться по грядке».
Почему нельзя лить «по всей грядке» из лейки? Влага с поверхности испаряется, создавая повышенную влажность, что провоцирует развитие спор грибков фитофторы, особенно в жару.
Какой водой и когда поливать помидоры
Поливать помидоры нужно только теплой водой. Вода из скважины или колодца слишком холодная и может спровоцировать стресс у растений. Лучший вариант — использовать воду из бочки, установленной в теплице или на участке, чтобы она нагревалась на солнце.
«Подогревать воду специально не нужно, но и холодной из колодца поливать нельзя, — советует садовод. — Вода из бочки в теплице или под солнцем на улице всегда будет теплее водопроводной и безопасной для растений».
Подкормка при поливе томатов
Полив — лучшее время для подкормки томатов, но делать это нужно правильно. В жару поливы можно совмещать с удобрениями, особенно если используется капельное орошение.
«При капельном поливе я заливаю удобрение прямо в бочку, и подкормка проходит вместе с поливом, — делится опытом эксперт. — Главное правило: подкармливать нужно только по влажной почве, то есть после дождя или полива. Иначе удобрения могут обжечь корни».
Какие удобрения использовать? В середине и конце июля предпочтительны удобрения на основе калия и фосфора, можно применять гумат калия. Если томаты «жируют» (растут пышной листвой, но не цветут), помогает зола: две горсти на 8–10 литров воды, поливать строго под корень, избегая попадания на листья и ствол.
Такая подкормка помогает растениям использовать влагу эффективно, минимизирует риск заболеваний и обеспечивает хороший налив плодов.
Как избежать вершинной гнили и фитофторы при поливе
Одна из главных бед томатов летом — вершинная гниль. Она проявляется как темные пятна на нижней части плодов. Причина обычно проста: неравномерный полив.
«Вершинная гниль возникает, когда растения то жажду испытывают, то их поливают от души. Вот вам и болезнь, — объясняет Светлана Самойлова. — Это не грибковое заболевание, как фитофтора, а следствие неправильной агротехники. Поэтому ее легко устранить, просто нормализовав режим полива».
Чтобы избежать вершинной гнили:
- Поливайте регулярно, равномерно, через одинаковые интервалы.
- Удаляйте поврежденные плоды.
- Поливайте и подкармливайте только по влажной почве.
- Для восстановления кальция используйте кальциевую селитру, разведённую по инструкции, и опрыскайте растения.
Так вы легко справитесь с вершинной гнилью, сохранив здоровый урожай.
Как поливать томаты на разных типах почв
Тип почвы сильно влияет на частоту полива томатов летом:
- Песчаные почвы быстро теряют влагу, поэтому в жару может потребоваться почти ежедневный полив или капельное орошение.
- Глинистые почвы пропускают воду медленно, полив здесь делают редким, но продолжительным и медленным, чтобы влага проникла вглубь.
- Суглинистые и торфяные почвы поливают, как правило, два-три раза в неделю, соблюдая меру.
«На песчаных почвах вода уходит, как сквозь пальцы, поэтому там нужен частый полив, — рассказывает собеседница. — На глинистых лью помалу, но долго, чтобы промочить верхний слой и дать воде просочиться. Для улучшения структуры добавляю торф на песчаных почвах, а на глинистых — песок и торф».
Перед дождями полив приостанавливают за день, чтобы не вызвать переувлажнение и болезни.
Мульча и сохранение влаги в почве
Мульча часто используется для удержания влаги при поливе. Особенно актуально это в южных регионах и на песчаных почвах, где влага быстро уходит.
Однако в дождливое лето и на торфяных участках мульча может навредить. «У меня участок в северном Подмосковье, бывшее болото, — поясняет Самойлова. — Здесь мульча провоцирует грибковые заболевания. В холодное и дождливое лето она накапливает споры, и начинаются болезни: пузырчатое увядание, фитофтора, бактериальные ожоги».
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