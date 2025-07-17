Новый глава Североуральска устроился в мэрию за два дня до отставки предшественника

Экс-мэр Арамиля Виталий Никитенко, возглавивший Североуральск в статусе врио, устроился в администрацию 14 июля — за два дня до отставки Светланы Мироновой. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник, сам Никитенко информацию комментировать не стал.
Его назначение интересно в контексте увольнения Мироновой. Заявление она написала после критики врио губернатора Дениса Паслера, прозвучавшей 15 июля, по поводу ситуации с водоснабжением в Североуральске — его родном городе. «Становится ясно, что и публичные претензии, и последующая за ними отставка не были спонтанными. Они шли по заранее продуманному сценарию», — говорят наблюдатели.
Никитенко возглавил город пока в статусе врио, но именно он в будущем станет полновесным главой, знает источник агентства. После отставки с поста главы Арамиля Никитенко был заместителем руководителя департамента внутренней политики региона, работал в управлении капремонта в облправительстве. Как представитель губернатора находился на Донбассе, помогал восстанавливать подшефные территории.
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