На Украине утвердили новый состав правительства

Верховная рада Украины большинством голосов утвердила новый состав правительства. Главой кабинета министров стала Юлия Свириденко. За новое правительство проголосовали 253 депутата, против высказались 13 парламентариев.
По данным «Коммерсанта», министром иностранных дел вновь назначен Андрей Сибига, а главой Министерства обороны стал Денис Шмыгаль. Бывший министр обороны Рустем Умеров, по информации источников, теперь сосредоточится на переговорах с Россией в составе украинской делегации.
В новом составе правительства произошло объединение ряда ведомств. Министерство социальной политики теперь отвечает также за вопросы семьи и национального единства, его возглавил Денис Улютин. Министерство экономики, аграрной политики и защиты окружающей среды трансформировано в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, главой которого стал Алексей Соболев. Функции Министерства по стратегическим отраслям промышленности были переданы Министерству обороны.
Тарас Качка, ранее занимавший пост заместителя министра экономики, назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ольга Стефанишина, ранее занимавшая этот пост, теперь будет отвечать за развитие отношений с США и выдвинута на должность посла в Вашингтоне. В новом составе правительства свои посты сохранили министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко.
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