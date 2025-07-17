Лидер азербайджанской диаспоры на Урале объявлен в федеральный розыск

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского объявили в федеральный розыск. По предварительным данным, он находится в Москве, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Шыхлинского объявили в розыск после того, как он перестал выходить на связь. Он может прятаться в отеле, который находится в здании посольства Азербайджана в Москве», — пояснил собеседник. По неофициальным данным, сегодня у него в квартире в Екатеринбурге прошли обыски.
Второй источник предполагает, что Шахина тоже могут подозревать в 318 УК РФ, как и его сына Мутвалы, которого накануне отправили в СИЗО. «Говорят, что именно Шахин дал команду своему сыну сдавать назад», — сказал источник. Тогда Мутвалы на Mercedes сбил силовика во время оперативного задержания.
Глава диаспоры начал игнорировать звонки корреспондента URA.RU еще 7 июля. После этого был запущен слух, что он может находиться на лечении. Связаться с его семьей также не получается.
В конце июня в Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию уроженцев Азербайджана. По неофициальным данным, силовики могли задержать свыше 50 человек. Среди них искали лиц, которые могут быть причастны к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. После этого суд арестовал восьмерых фигурантов — братьев Сафаровых, Абасова, Гянджиева и Лалаева. По данным СКР, один из них дал признательные показания и обличил остальную группу. Некоторые свою причастность к преступлениям отрицают.
Аресты привели к международному скандалу. МИД Азербайджана попросил российских силовиков провести тщательное расследование. После этого в Азербайджане отменились концерты некоторых российских звезд и пошли задержания граждан РФ, которых обвиняют в преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!