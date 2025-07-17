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23:25
Россия сбила 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами
23:24
Россиянам назвали популярный для знакомств вид спорта
23:18
Российский моряк чудом выжил после атаки хуситов
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
23:15
Бастрыкин вступился за многодетную семью челябинцев, которая осталась без дома и денег
23:08
Гоген Солнцев задержан за бутылку с пивом
22:54
В Перми предприниматель ударил инспектора налоговой ради служебных документов
Страна без связи: как сбои интернета затронули регионы 17 июля и можно ли подготовиться к цифровой изоляции
22:52
Болгарский депутат вступился за легендарного уральского разведчика, погребенного на Украине
1
22:49
Почти 500 иностранных спортсменов высказались против России
22:43
Военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых участников СВО
ЕС не договорился о 190 млрд для Киева: из-за кого Украина останется без обещанной помощи
22:43
Экс-премьер министр сравнил Зеленского с Гитлером: украинский лидер хуже
22:38
Тима Белорусских нелестно высказался о россиянах
22:35
Обмен пленными, наступление ВС РФ и переговоры с Украиной: главные новости об СВО за 17 июля
Россия ответила США на санкции, затронувшие проекты СПГ
22:35
Старший сын Валуева стал участником реалити-шоу «Выживалити»
22:34
Путин поручил поддержать легкую промышленность
22:32
Губернатор Текслер анонсировал почти сотню мероприятий к юбилею атомщиков
Коррупционные схемы с братом и «откаты» на стройке: Юлия Свириденко стала премьер-министром Украины
22:26
Мотоциклист без прав разбился в Нижнем Тагиле. Фото
22:25
Путин поручил дать денег на новые корабли
22:17
В Британии раскрыли, почему Зеленский отказался увольнять Буданова*
Путин ответил на ультиматумы Трампа
22:16
Россиянин завоевал первую медаль на летней Универсиаде
22:01
Путин поручил ввести ограничения на иностранные приложения
2
21:57
Геймеры с топорами мешают спать жителям самого крупного района в Кургане. Видео
Медведев назвал главную тему кампании «Единой России» на выборах в Госдуму
21:52
На «Госуслугах» появится раздел «Россия — страна возможностей»
21:51
Путин присвоил звание Героя России Алексею Бересту, штурмовавшему рейхстаг
21:39
В Европе считают, что ВСУ не продержатся на поле боя больше 50 дней
Минцифры предложило не забирать айтишников в армию: полный список оснований для отсрочки
21:25
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров предстанет перед судом
21:21
«Промокнуть под дождем на сапах»: как свердловские политики любят отдыхать летом. Фото
1
21:20
Где в Тюмени увидеть звездное небо: лучшие локации для астротуризма. Карта
Разработчик поправок к Конституции призвала всех журналистов сплотиться
21:19
Лидер азербайджанской диаспоры на Урале объявлен в федеральный розыск
2
21:16
В Тюменской области ускорят строительство школ и детских садов
21:10
Из Кургана отправили тонны гуманитарного груза жителям Курской области. Фото
Отказался от физики во имя искусства: чем запомнился режиссер Юрий Кара и как он помог Донецку стать частью РФ
21:08
Путин выразил соболезнования родным Юрия Кары
21:07
Власти ХМАО презентовали сенаторам Совфеда креативные индустрии
21:06
Путин разрешил получать внутренние паспорта РФ в Абхазии и Южной Осетии
«Он был человеком с большой буквы»: в Москве прощаются с режиссером Александром Миттой. Видео
21:00
Ребенок выпал из окна, начало сезона морошки и изменения системы образования: события дня в ЯНАО
21:00
Тюменские варяги, стихийное кладбище и выплаты заводчанам: главное в Кургане за 17 июля
20:57
Мерц пообещал Украине дальнобойное оружие в ближайшие недели
2
Штрафы за VPN и массовые отключения интернета: главное из заявлений Пескова 17 июля
20:53
Из-за серьезной аварии на тюменской трассе ограничили движение
20:49
Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Северном Чертанове
20:48
Ученый Пермского Политеха объяснил аномально мощную атаку Солнца на Землю
ВСУ в огненном кольце, армия России приближается к Купянску: карта СВО на 17 июля
20:46
«Позиция разочаровавшегося человека»: психолог объяснила, что стоит за высказыванием Бородиной об изменах
20:46
«Звезда на груди и миллион в кармане»: кто может получить звание «Мать-героиня»
20:45
Национализация кампании: как крах челябинских олигархов влияет на выборы в ЗСО
Больше сотни дронов атаковали Россию, в Воронеже пострадали дети: карта атак БПЛА на 17 июля
20:43
В Тюмени растет спрос на долгосрочную аренду жилья
20:35
Медведев: 30 тысяч иностранцев пытались въехать в РФ по поддельным документам
20:34
Выплаты участникам СВО за ранения в 2025 году: кто и сколько получит
Зеленский придумал «Русь-Украину»: как в России отреагировали на попытки украинского лидера переписать историю
20:34
Зеленский похвастался «мегасделкой» с Трампом
20:24
Свердловчане будут выбирать нового губернатора под камерами
1
20:21
Пермские эсеры готовятся дать бой омоновцу на выборах в Березниках
Дрон ВСУ врезался в жилой дом, трое детей пострадали: что известно о происшествии в Воронеже
20:20
Топ самых молодых и перспективных политиков ХМАО
20:17
Еще 13 беспилотников ВСУ сбиты над Россией
20:17
МИД РФ выразил протест Японии из-за участия в совместных учениях с США
В Воронеже украинский беспилотник влетел в жилой дом. Онлайн-трансляция
20:11
Трассу между Екатеринбургом и Тюменью перекроют
20:06
На СВО погиб стрелок из Тюменской области
20:05
Володин предложил МВД присмотреться к работе министерства труда
ВСУ атакуют приграничные районы России, есть погибшие и пострадавшие. Онлайн-трансляция
19:54
Основательница сети кафе «Андерсен» объявлена в розыск. Фото
1
19:49
Пермские следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка
19:45
Челябинские подростки попали под следствие за помощь Украине. Видео
1
19:45
Делегация РФ готова прибыть в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной
19:44
«Меня не устроила его работа на этом посту»: в ХМАО мэр понизил подчиненного топ-чиновника
19:42
В Тюменской области откроют центр поддержки предпринимателей
19:37
Захарова: тяжелая доля выпала Украине из-за Зеленского
1
19:36
Умерла одна из девочек, на которых в Домодедово напал школьник с молотком
19:30
В Кургане бум элитной аренды: сколько стоят квартиры и коттеджи с комфортом
19:27
Челябинский «Трактор» усилился обладателем Кубка Колдера
19:27
Захарова пригрозила ударами странам, которые поставляют оружие Украине
19:27
В городе ХМАО жители на весь день остались без холодной воды. Видео
1
19:19
«Озверели»: Захарова жестко ответила на слова Писториуса о готовности убивать российских солдат
19:19
Telegram решил зарегистрировать представительство в России
19:19
Новый глава Североуральска устроился в мэрию за два дня до отставки предшественника
1
19:14
Огонь охватил многоэтажку в Москве. Фото, видео
19:11
Тюменские десятиклассники досрочно сдали ЕГЭ
19:08
В ЯНАО полиция с помощью камер с ИИ нашла уже более 700 преступников
1
19:07
Умерла исполнительница завирусившейся песни Pretty Little Baby Конни Фрэнсис
19:06
«Хоть фильм ужасов снимай»: в ЯНАО гостиница опального олигарха превратилась в мрачную заброшку. Фото
19:03
Губернатор Ямала поедет в Крым — в планах у Артюхова выполнить традиционно два дела. Инсайд
19:00
Экс-глава структуры челябинского правительства Замора ушел на СВО во время суда
18:59
Telegram начал регистрацию представительства в России
18:56
«Ситуация SOS»: Клава Кока оказалась на больничной койке. Видео
1
18:55
Захарова обвинила четыре европейских страны в контрабанде оружия на Украину
18:55
Элита без кольца: где встретить тюменского холостяка из мира политики и власти. Видео
18:54
Одна из крупнейших металлургических компаний России научила молодежь трендам ИИ
18:51
Слуцкий пригрозил НАТО ядерным оружием за планы по ликвидации Калининграда
18:50
Участники СВО получат скидки на квартиры в Ленобласти
18:49
Легенда, мастер, человек: композитору Рыбникову — 80
18:48
Мэр заплакала от мороза, а депутат принял роды на борту: воспоминания ямальских политиков о регионе
18:47
Топ-чиновник мэрии в ХМАО уволился, проработав два месяца
18:45
Налоговая банкротит нефтяную компанию из ХМАО, связанную с Кипром
18:44
Продажу квартиры Блиновской за 90 млн требуют признать незаконной
18:40
На Украине утвердили новый состав правительства
18:37
Бастрыкин контролирует дело челябинских врачей, сделавших ребенка инвалидом
18:36
Власти заберут у десятков челябинцев землю и квартиры в трех районах города. Фото
18:34
УФАС уличило пермских перевозчиков в сговоре
18:32
Рада утвердила Шмыгаля в должности министра обороны Украины
18:30
В Екатеринбург привезли работы одного из самых необычных художников. Фото
18:28
В ГД внесут обновленный законопроект о навязчивом преследовании
18:26
В Екатеринбурге отреагировали на историю с испорченной афишей Niletto
18:26
«Бог дал деточку — даст и денежку»: Паслер призвал свердловчанок рожать
3
18:22
В Ноябрьске госавтоинспекция задержала трех мотоциклистов-нарушителей
18:20
«Перелет за 6 тысяч»: куда дешево улететь из ХМАО прямыми рейсами
1
18:18
Bloomberg: Россия победила инфляцию
18:18
В Тобольском районе отменили установку памятника жене Хана Кучума. Фото
18:17
Суд лишил наград и звания генерала Шестерова и дал ему шесть лет колонии
18:10
Как поливать помидоры в жару: советы садовода
18:08
Сибига переназначен главой МИД Украины
18:08
Быстровозводимые дома в ЯНАО: из чего предпочитают строить ямальцы и сколько это стоит
18:05
Силовики ХМАО назвали причину обысков в крематории для животных
18:05
Захарова: многонациональные силы на Украине будут законной целью для России
18:04
В Перми стоимость элитного машиноместа достигла цены двух «однушек»
18:04
Сайт Минюста РФ оказался недоступен после принятия нового закона о поиске запрещенных материалов. Скрин
18:04
Пермский ученый объяснил риски домашнего майнинга
18:02
Роспотребнадзор ХМАО назвал озера, в которых можно купаться
18:01
Морковь и маргарин резко подорожали в Свердловской области. Инфографика
18:00
Поселок Баландино у челябинского аэропорта неделями живет без воды и канализации. Видео
18:00
Арт-экстаз и новые культурные коды Кургана: как идет перезагрузка пространства на деньги президентского гранта
17:58
Прощальные аплодисменты легенде советского кино: в последний путь проводили Александра Митту. Фоторепортаж
17:54
Финал близко: вышел первый тизер-трейлер последнего сезона «Очень странных дел»
17:53
Звездные панки и рокеры зажгут в ХМАО в День города
17:51
США оставили Швейцарию без Patriot ради Украины
2
17:50
В соцсетях распространяют фейк об уголовной ответственности за ограничение ЖКУ
17:46
Ларису Долину заметили без макияжа и фильтров. Фото
17:39
«Кишка тонка»: в Госдуме ответили на угрозы НАТО уничтожить Калининградскую область
17:38
Ганчев: ВСУ несут колоссальные потери под Купянском
17:37
Часть мигрантов освободят от экзамена по русскому языку
17:32
В скандальном отделении курганской больницы назревает конфликт с участием хирурга Руденко
6
17:30
День памяти Сергия Радонежского: чудеса преподобного, о чем молиться
1
17:29
Над регионами России за два часа сбито 17 беспилотников
17:26
Французский певец Лаланн получил в подарок портрет Путина с автографом
17:24
Мэр Шадринска Мокан показал, как проходит строительство экопарка «Увалы». Фото
17:20
Мерц и Стармер подписали договор о сотрудничестве против России
17:17
В центре Перми введут запрет для водителей из-за нашествия велосипедистов. Схема
17:16
Госдума вводит жесткое наказание за передачу телефонных номеров для совершения преступлений
17:12
Последние фото режиссера Мороза оказались сделаны на кинофестивале в ХМАО
17:10
Будапешт запретил въезд трем украинским военным, причастным к убийству венгра
17:06
Суд отменил приговор свердловчанину, который убил соседа из-за снега
17:04
В Курганской области хотели продавать пельмени с опасным веществом
1
17:01
МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за поджога церкви
17:00
Победа жителей Кургана: чиновники пошли навстречу и открыли проход у школы
4
16:59
За год выплавка стали на Магнитогорском меткомбинате снизилась на 18%
16:59
Юрий Кара: от «Завтра была война» до «Мастера и Маргариты» — фильмы, ставшие легендой
16:58
Пушков обвинил власти Львова в попрании общечеловеческих норм
16:58
Глава Ямала стал наставником кавалера четырех Орденов Мужества. Фото
16:52
Новый корпус пермской больницы построит единственный участник торгов
16:51
MWM: кадры МО России подтвердили уничтожение ЗРК С-300ПС ВСУ под Одессой
16:51
Экологи раскрыли концепцию нового челябинского горнолыжного курорта
16:50
Модницы ХМАО скупают давно забытые аксессуары ради нового тренда
16:50
В Челябинской области досрочно завершают ремонт загруженного участка трассы М-5
16:49
Челябинские семьи массово бронируют загородные дома с бассейнами
16:48
В Северном районе Кургана горит дом. Видео
16:44
В уголовном деле о кровавой расправе над мужчиной возле тюменской больницы поставлена точка
16:44
Над тремя областями РФ сбито 17 беспилотников
16:43
Тренд на Китай в России: миф или реальность — подробности в новом выпуске «По фактам»
16:43
Свердловчанин отдаст более 900 тысяч рублей за отказ служить по контракту
1
16:42
Индия заявила о готовности обойтись без российской нефти
6
16:42
Госдума ужесточает ответственность за использование VPN и передачу данных
16:42
Дрон атаковал машину в белгородском селе, ранен водитель
16:41
Путин обвинил Европу в краже зерна, предназначенного для развивающихся стран
16:34
В Кургане и Шадринске ожидаются дожди
16:31
Путин раскрыл, куда отправятся российские удобрения вместо Европы
16:31
Какие химикаты опасны для дачи: советы садовода
16:30
Экс-глава курганского округа Морозов вернулся на работу в мэрию. Инсайд URA.RU подтвердился
3
16:28
Военкоры объяснили, чем важны для хода спецоперации занятые ВС РФ Попов Яр, Дегтярное и Каменское
16:28
Что можно и что нельзя класть в компост: советы опытного садовода
2
16:24
В Нижневартовске отключили Вечный огонь на Мемориале воинам-землякам
16:23
Копейчанин, пытавшийся сжечь соседей живьем, отправлен в СИЗО
16:23
Губернатор Шумков показал отремонтированные резервуары чистой воды на Арбинке. Фото
2
16:22
Почти 200 человек лишились гражданства РФ из-за отказа встать на воинский учет
16:21
Путин: отказ от газа из РФ привел к негативным последствиям для экономики Европы
1
16:20
ГД одобрила во втором чтении штрафы за рекламу VPN и поиск запрещенного контента
16:20
Глава Октябрьского в Пермском крае заманивает медиков новыми квартирами
16:18
На развитие электросетей Алапаевского округа направили свыше ста млн рублей
1
16:13
В Тюменской области завершился весенний призыв
16:13
Путин нелестно оценил решение ЕС о запрете российских удобрений
16:10
Пермский оборонный завод отказался от выплаты дивидендов
16:07
Самый крупный заплыв на открытой воде X-WATERS Ugra вновь пройдет в ХМАО
16:05
В Шадринске хотят поставить памятник легендарному мотогонщику Красникову, который погиб в ДТП
16:03
Госдума приняла поправки о штрафах за передачу номеров
16:03
Мэр Екатеринбурга отреагировал на замечание Паслера про уборку улиц
3
16:02
В МИД РФ не исключили визита Ким Чен Ына в Россию в нынешнем году
16:00
«Партия пенсионеров» поможет единороссам выиграть выборы в Пермском крае
15:59
Россиянам раскрыли способ экономить на авиабилетах до 50%
15:58
Мэрия Челябинска отменила строительство дороги, где планировалось снести дома. Карта
15:56
Топ-3 дорогущих автомобиля с пробегом, от которых избавляются салоны в Перми. Фото
15:56
Назван район с самыми дешевыми съемными квартирами в Екатеринбурге
15:56
Аэропорт Калуги временно останавливает работу
15:55
Оправданно ли увеличение штрафов за навязывание допуслуг: мнение юриста
15:50
Украина меняет посла в США после провала кандидатуры Умерова
15:49
После взрыва дома в Нижнем Тагиле, где скончались 11 человек, возбудили новое дело
2
15:47
В тюменском ЦУМе прошел модный показ. Фоторепортаж
15:47
В центре Перми горит квартира на 16 этаже. Видео
15:46
Минцифры расширяет перечень IT-специальностей для отсрочки от армии
15:43
В полиции объяснили слухи об уголовном деле против главы департамента ЖКК ХМАО
15:42
На Ямале полностью изменят систему школьного образования
15:40
Вдову свердловского бойца с детьми оставили без выплат за гибель мужа на СВО
15:39
В Тюмени из-за Дня города закроют часть парковок
15:36
Курганцам рассказали, когда ждать включения внезапных сирен
3
15:33
Под Челябинском строят новые логоцентры «Озон» и «Магнит». Скрин
15:31
В Татарстане запретили продажу бензина детям
15:30
«Мы надеялись на лучшее»: дочь Кары назвала его смерть неожиданностью
15:29
Под Екатеринбургом артисты спустились в кузов самого большого в мире самосвала: ради чего. Видео
15:25
В Москве молния ударила в штрафстоянку с электровелосипедами
1
15:25
Около десяти машин ДПС устроили погоню за «Геликом» в Екатеринбурге. Видео
15:24
Единороссы лишатся тотальной монополии в Липецке
15:20
Тюменка представит родной город на конкурсе красоты в Крыму
15:20
В ЦБ рассказали, почему дорожает мясо в Курганской области
2
15:16
Ученые на 100 лет вперед предскажут, что произойдет с Салехардом
2
15:14
Бастрыкин поручил ускорить экспертизу по делу о смерти челябинца в интернате
15:14
ВС РФ ударили по полевому аэродрому ВСУ
15:13
В освобожденном харьковском селе создадут буферную зону для защиты Белгородской области от обстрелов
15:11
Володин перечислил новые основания для лишения гражданства России
15:09
В Кремле прокомментировали готовность Медведева ударить по НАТО
15:08
В Кремле четвертый день подряд анализируют слова Трампа о России
15:04
Жители ХМАО ринулись перестраивать старые дачи по новым трендам
15:04
У пермяка, который год избивал 9-летнего пасынка, нашли расстройство личности
15:03
В Екатеринбурге в квартале миллионеров выставили на продажу крупную усадьбу. Фото
1
15:03
Госдума одобрила основания для лишения приобретенного гражданства РФ
15:03
Турция предложила помощь Сирии на фоне ударов Израиля
1
15:00
Махонин призвал пермских рестораторов покупать мясо у местных фермеров
15:00
«Надо прекратить хоронить родственников за забором»: в чем опасность стихийного кладбища под Курганом. Видео
3
15:00
Челябинский комбинат снова проиграл суд на 86 миллионов за неоплаченный товар
15:00
Нефтяная компания из ХМАО скрыла опасный трубопровод в лесу
1
14:58
Машинистов для поездов ВСМ экзаменуют в двух городах
14:57
В День города тюменские автобусы будут работать дольше, чем обычно
14:56
Лидер азербайджанской диаспоры на Урале не выходит на связь после ареста сына
14:54
В ХМАО врачи спасли пациента из другого региона, который семь лет ходил с забытым стентом
14:52
Юрий Кара скончался от инфаркта
14:51
В Минобрнауки ответили на слухи о планах контролировать цену обучения в вузах
14:50
В Кремле указали, что нужно сделать с новым законом о штрафах за VPN
1
14:50
Минобороны и парк «Патриот» предъявили иски к бывшему генералу Попову и его ОПГ
14:49
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с крупнейшим представителем экономики
14:45
Армия России освободила три населенных пункта
14:42
Последний час монархии: как был расстрелян Николай II с семьей
1
14:41
Тюменский губернатор Моор будет наставником участника президентской программы для ветеранов СВО. Фото
14:41
Жители Кургана возмущены тем, что в ЦПКиО спиливают деревья. Фото
5
14:40
В Кремле объяснили массовые отключения интернета по всей России
14:40
Песков оценил, вернутся ли переговоры с Киевом к сценарию 2022 года
14:40
В Кремле рассказали о трех раундах переговоров с Киевом
14:39
Россия передала Украине 11 детей
14:39
В МИД России обвинили Израиль в грубом нарушении суверенитета Сирии
14:34
Умер режиссер Юрий Кара
14:32
Чего боятся слизни: откуда берутся, чем питаются и как их вывести
14:32
ТМК получила престижную награду за уникальный экологический проект
14:31
В Тюмени из-за салюта в День города перекроют дороги. Схема
14:30
Челябинский облсуд утвердил условный срок участнику дорожной ОПГ Васильчишину
14:30
В Екатеринбурге 40 тысяч паломников почтили память Царской семьи. Фото
14:30
Курганский Бэнкси оставил послание с объяснением изображения кошек-чертей. Фото
2
14:29
Зеленский устроил перепалку в Раде с депутатом Гончаренко*
2
14:29
Спикер думы Екатеринбурга нашла решение проблемы с самокатчиками
4
14:28
В Кургане в районе Энергетики в ДТП пострадало два человека. Фото
14:27
Сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Киева, собиравшего данные о Балтфлоте
14:27
В Челябинской области нашли останки древних людей и лошадей. Фото
14:26
Энергетики Тюмени досрочно вернули горячую воду в некоторые дома центра города
3
14:24
«Надеюсь, я была ему хорошим другом»: друзья и коллеги режиссера Митты провожают его в последний путь. Видео
14:23
Госдума расширила список оснований для лишения приобретенного гражданства
14:23
Свердловчане окружили жертву и заставили отдать 7 млн: как их наказали
14:22
В Москве прощаются с режиссером Александром Миттой. Видео
14:19
Минобороны требует взыскать с обвиняемых по делу парка «Патриот» 18 млн рублей
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