17 июля 2025

Бойца ММА, на которого напали в Дагестане, готовят к выписке

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Спортсмен был госпитализирован и прооперирован
Спортсмен был госпитализирован и прооперирован Фото:

Миллионера и бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева, на которого было совершено нападение в Махачкале, готовят к выписке из больницы. Это произойдет в понедельник, 21 июля, поделился источник в окружении спортсмена.

«Хизриева готовят к выписке в понедельник. Сильнее всего пострадала кисть. Остальные травмы — от резиновых пуль», — передает ТАСС.

Нападение на Тимура Хизриева произошло ночью 16 июля во дворе жилого дома в Махачкале. Двое неизвестных в масках открыли стрельбу по спортсмену из травматического оружия. Преступники скрылись с места ЧП на автомобиле, а полиция объявила план «перехват». В результате Хизриев получил несколько огнестрельных ранений, его состояние оценивалось как стабильное.

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Миллионера и бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева, на которого было совершено нападение в Махачкале, готовят к выписке из больницы. Это произойдет в понедельник, 21 июля, поделился источник в окружении спортсмена. «Хизриева готовят к выписке в понедельник. Сильнее всего пострадала кисть. Остальные травмы — от резиновых пуль», — передает ТАСС. Нападение на Тимура Хизриева произошло ночью 16 июля во дворе жилого дома в Махачкале. Двое неизвестных в масках открыли стрельбу по спортсмену из травматического оружия. Преступники скрылись с места ЧП на автомобиле, а полиция объявила план «перехват». В результате Хизриев получил несколько огнестрельных ранений, его состояние оценивалось как стабильное.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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