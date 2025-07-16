«Я всю твою семью»: бойца ММА Хизриева обстреляли в Махачкале, он чудом выжил

Покушение на бойца ММА Хизриева в Махачкале засняли видеокамеры
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Тимур Хизриев является бойцом ММА
Тимур Хизриев является бойцом ММА Фото:

В Махачкале во дворе жилого дома был совершен вооруженный налет на бойца ММА Тимура Хизриева. По предварительной информации, двое неизвестных в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Сейчас спортсмен на операции. Подробнее о случившемся читайте в материале URA.RU.

В Махачкале совершено покушение на бойца ММА Хизриева

Двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале ночью 16 июля. Они стреляли в Тимура Хизриева, который в тот момент выходил из своего автомобиля марки «Гелендваген». Злоумышленники поджидали его и затем произвели примерно десять выстрелов из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия.

Нападавшие скрылись в масках, полицейские объявили план «перехват»

После случившегося в Махачкале введен план «Перехват». По информации очевидцев, убегая, преступники выкрикивали оскорбительные выражения в адрес семьи пострадавшего.

«Во дворе мамаши с детьми. Раз десять выстрел был. Парень чудом выжил. Преступники убежали со словами » Я всю твою семью...» — сообщили в местных пабликах свидетели произошедшего.

После нападения двое злоумышленников сели в белый автомобиль марки «Приора» и покинули место, предварительно забрав еще одного сообщника, ожидавшего их неподалеку. В настоящее время нападавших разыскивают сотрудники полиции. Сообщается, что Хизриев остался жив.

Что известно о Хизриеве и его состоянии после покушения

Состояние бойца Тимура Хизриева оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет. По предварительным данным, у него обнаружено примерно пять огнестрельных ранений, полученных в область плеча, кисти и грудной клетки. Врачи оперируют спортсмена.

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В Махачкале во дворе жилого дома был совершен вооруженный налет на бойца ММА Тимура Хизриева. По предварительной информации, двое неизвестных в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Сейчас спортсмен на операции. Подробнее о случившемся читайте в материале URA.RU. В Махачкале совершено покушение на бойца ММА Хизриева Двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова в Махачкале ночью 16 июля. Они стреляли в Тимура Хизриева, который в тот момент выходил из своего автомобиля марки «Гелендваген». Злоумышленники поджидали его и затем произвели примерно десять выстрелов из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия. Нападавшие скрылись в масках, полицейские объявили план «перехват» После случившегося в Махачкале введен план «Перехват». По информации очевидцев, убегая, преступники выкрикивали оскорбительные выражения в адрес семьи пострадавшего. «Во дворе мамаши с детьми. Раз десять выстрел был. Парень чудом выжил. Преступники убежали со словами » Я всю твою семью...» — сообщили в местных пабликах свидетели произошедшего. После нападения двое злоумышленников сели в белый автомобиль марки «Приора» и покинули место, предварительно забрав еще одного сообщника, ожидавшего их неподалеку. В настоящее время нападавших разыскивают сотрудники полиции. Сообщается, что Хизриев остался жив. Что известно о Хизриеве и его состоянии после покушения Состояние бойца Тимура Хизриева оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет. По предварительным данным, у него обнаружено примерно пять огнестрельных ранений, полученных в область плеча, кисти и грудной клетки. Врачи оперируют спортсмена.
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