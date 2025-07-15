Миллионера и бойца ММА обстреляли в Дагестане: чем известен Тимур Хизриев

В Махачкале двое мужчин в масках напали на миллионера и бойца ММА Тимура Хизриева, обстреляв его во дворе жилого дома на улице Даниялова. О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях. Что известно о Тимуре Хизриеве — в материале URA.RU.
На Хизриева напали на парковке в Махачкале
Двое неизвестных устроили стрельбу во дворе жилого дома, после чего скрылись. Нападавшие были в масках. Их целью, по предварительным данным, был Хизриев, который в этот момент выходил из своего «Гелендвагена» на парковке. После случившегося был объявлен план перехват.
Нападение произошло в городе, откуда Тимур Хизриев родом. Он родился в Махачкале 19 ноября 1995 года. В ММА дебютировал в августе 2014 года, победив Романа Кишева на турнире Severo-Kavkazsky Federal Okrug SKFO Championships. Затем он провел бой в лиге CSDF и взял трехлетний перерыв. В октагон он вернулся в сентябре 2017 года, выступив на турнире FNG, позднее — в GFC и AMC Fight Nights. В ноябре 2022 года он подписал контракт с Bellator. Хизриев побеждал таких соперников, как Биберта Туменова, Даниэля Вайхеля, Ричи Смаллена, Брендана Лохнейна. Как и большинство кавказских бойцов, свою личную жизнь Хизриев не афиширует .
Какой из Хизриева боец
Он как бультерьер, вцепляется в оппонентов, съедает их беспощадно и безжалостно, но без шика и блеска, в каком-то дежурном режиме. Практически всегда Тимур Хизриев побеждает решениями, и цели во чтобы то ни стало финишировать соперника, себе не ставит. Так о нем пишут порталы по ММА-тематике.
В PFL он попал из Bellator. Здесь он дерется первый сезон. По пути к финалу поочередно разобрался с Бреттом Джонсом, Энрике Барзолой и Габриэлем Брагой. Однако последняя победа далась Хизриеву с трудом — он победил лишь сплитом.
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